Miloš Zeman po ruské invazi na Ukrajinu otočil svou politiku o 180 stupňů. Dosud proruský prezident nazval Vladimira Putina šílencem, vyzval k jeho izolaci a v souladu s pozicí české vlády podpořil přísné sankce a odstřižení Ruska od bankovního systému SWIFT. Do jaké míry je Zemanovi možné jeho prozření věřit, není jasné. Kremelské zájmy prosazoval příliš dlouho na to, aby stačilo pár silných slov. Co by mohl a měl prezident pro zvýšení důvěryhodnosti udělat?

Především by mohl pomoci Ukrajině tak, jak to může v Česku udělat jedině on. Prezident jako jediný může povolit Čechům službu v cizím vojsku, která je jinak až na výjimky trestná. Zájem o dobrovolníky na Ukrajině je, Volodymyr Zelenskyj vyzval k formování mezinárodní legie. A řada Čechů s válečnými zkušenostmi by Ukrajincům v boji s agresorem ráda pomohla. Miloš Zeman by měl dát najevo, že případné žádosti rychle a kladně vyřídí. Zároveň by měl slíbit, že těm, kteří už případně na Ukrajinu odjeli, a formálně se tedy dopustili trestného činu, udělí abolici. Neznamená to samozřejmě, že by on nebo vláda měli k „legionářství“ vyzývat, ale pokud uznáváme, že u Kyjeva se bojuje i za nás, bylo by nesmyslné dobrovolníkům v boji bránit.

Dalším konkrétním krokem Miloše Zemana by měla být omluva Bezpečnostní informační službě, kterou dosud urážel kvůli tomu, že upozorňovala na nebezpečí ruského vlivu v Česku. Za svůj prokremelský postoj v kauzách Novičok či Vrbětice se výslovně omlouvat nemusí – nejlepší formou omluvy bude, když šéfa BIS Michala Koudelku okamžitě jmenuje generálem.

A do třetice by měl Miloš Zeman okamžitě vyhodit svého poradce Martina Nejedlého, který je známý svými kontakty v Kremlu a na zadní straně mobilního telefonu míval a možná ještě má fotografii válečného zločince Vladimira Putina. Není už dál možné, aby se kolem zpráv českých tajných služeb motali na Hradě lidé navázaní na mocnost, která přepadává sousední země a nám otevřeně hrozí jaderným útokem.

Prezidenta samozřejmě není možné k ničemu donutit. Ale pokud nic z výše uvedeného neudělá, bude jasné, že jeho „prozření“ je jen verbální. A bude nadále existovat riziko, že na Hradě dál sedí maskovaný zastánce ruských zájmů.