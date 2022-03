Tak brzy jsme to opravdu nečekali. Trvalo to jen týden, než Andrej Babiš začal zneužívat válku a problémy s ní spojené k domácímu politickému boji. Navenek vládu podporuje v tvrdém postoji proti Rusku, ve zbrojních dodávkách, v přijímání ukrajinských uprchlíků, ve kterém se i osobně angažuje. Ale v jádru na Fialův kabinet tvrdě útočí. Babišovy sociální sítě opět plní výkřiky, že nastává „Fialova chudoba“, že je vláda „asociální“, že se sice stará o Ukrajince, ale ne o „naše lidi“.

Řeklo by se, že to je vlastně jedno, protože sledujeme jen standardní populistický marketing. Že si prostě Babiš nemůže pomoci a prodej vlastních podvodných hrnců mu je nade vše, i když nám za domem zuří válka. Jenže je to podstatně horší. Babiš skrze útoky na vládu dělá přesně to, co je snem nynější Putinovy propagandy: Rozbíjí jednotu veřejného mínění, které dosud stojí proti útočníkovi. Sugeruje lidem představu, že česká vláda sice pomáhá Ukrajincům, ale že jde vlastně proti vlastnímu obyvatelstvu, protože nedokáže okamžitě zlevnit plyn a elektřinu. Je to v podstatě stejný příběh, který se už nyní šíří ze znovuaktivovaných trollích farem, snažících se rozklížit jednotu Západu. Babiš se tak, skrze své nepřekonatelné politické sobectví, mimoděk stává pěšákem v ruské informační válce.

