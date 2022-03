Na nádraží v ukrajinském městě Mostyska je páteční ráno a velká zima. Za námi je dlouhé noční vykládání vlaku s humanitární pomocí, kterou darovali Češi lidem zasaženým válečným konfliktem. Probouzíme se ve spacáku přímo ve vagonu. Je tu zhruba pět stupňů, pocitově ještě méně. Zuby si čistíme perlivou vodou z PET lahve, protože vlak nemá tekoucí vodu.

Vagony patří podnikateli Albertu Fikáčkovi. Na Ukrajinu se ho rozhodl vypravit hned po začátku ruské invaze. Ve vlaku je s námi. Snaží se ze všech sil, abychom dnes nabrali až 500 lidí, kteří se chtějí dostat z válčící země do bezpečí. Neustále telefonuje, přijímá hovor za hovorem. Dnes v noci naspal asi jen tři hodiny. „Přijde mi hloupost se zastavit, když někdo říká, že něco nejde,“ říká Fikáček. Ve stanici, kam jsme přijeli, nejel normálně rozchodný vlak z Evropy už 20 let. Jeho souprava je tak za dlouhou dobu první, která do Mostysky z ciziny zavítala. Zdůvodňuje to tím, že v takové vážné situaci musí být trochu ignorantem a vyrazit bez větších domluv. „Každý na sebe jen čeká navzájem, ale když na ně pustíš problém, tak oni ho nakonec rychle vyřeší,“ popisuje svou zkušenost.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.