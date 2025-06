Ostravská firma Leseft International s.r.o. se podílí na zprostředkování dodávek součástek do ruských raket. Od začátku plošné ruské invaze objednala pro ruského odběratele zboží v přepočtu za bezmála půl miliardy korun. Vyplývá to ze zjištění, které zveřejnil deník Ukrajinska pravda. Jednatel společnosti Leseft International Lev Seferjan řekl, že tvrzení deníku je nesmysl a „fake news“ s potenciálem poškodit dobré jméno firmy v obchodě, kterým se skutečně zabývá.

Článek v ekonomické sekci ukrajinského deníku vyšel poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před více než týdnem uvedl, že některé firmy včetně českých stále dodávají Rusku stroje k výrobě zbraní. Podle Zelenského jde mimo jiné o 13 německých a osm českých společností, jejich jména ale neuvedl. Šéf české diplomacie Jan Lipavský v neděli uvedl, že Česko nemá žádné náznaky o dodávkách českých strojů do Ruska.

„Podle celních údajů objednal český Leseft během velké války pro Ruskou federaci, přesněji pro Ruspolimet, výrobky za více než 22 milionů dolarů (464 milionů korun). Část zboží byla na objednávku Leseftu dodána navzdory vývozním omezením EU,“ napsala Ukrajinska pravda s tím, že zboží bylo do Ruska dodáno přes další prostředníky v Turecku.

Jde například o hydraulické motory, výměníky tepla, ventily či elektrické spínače. Podle zjištění deníku přes firmu Leseft, jejímž jednatelem je Lev Ovanesovič Seferjan, vyváží do Ruska své výrobky například německá metalurgická firma SMS Group GmbH, která měla dříve přímé zastoupení v Rusku, ale nyní tvrdí, že se z ruského trhu stáhla.

Ruský závod Ruspolimet dodává součástky pro výrobu raket Kalibr a Iskander, které Moskva téměř denně používá k útokům na Ukrajinu. Kyjev kvůli tomu firmu a některé její dceřiné společnosti zařadil na svůj sankční seznam.

Seferjan ale řekl, že Leseft žádné sankce neporušuje, do Ruska nevyváží. Zbraňovými systémy se podle něj nezabývá a ani nikdy v minulosti nezabýval. „Společnost Leseft International s.r.o. se zabývá prodejem hutních polotovarů a surovin pro výrobu oceli a také dodávkami kovaných a litých dílů pro energetiku. Tyto výrobky, vyrobené převážně českými dodavateli, prodává naše společnost do mnoha zemí světa, nejvíce do Indie, Turecka, Kazachstánu nebo Bangladéše,“ uvedl Seferjan.

Odběrateli dodávek od Leseftu podle něj vždy byli i ukrajinští partneři. „V žádném případě nedodáváme do Ruska a žádný z našich výrobků není použitelný pro výrobu zbraňových systémů, nebo dokonce součástí raket, což lze pro odborníka snadno vyčíst z rozměrových a zejména materiálových charakteristik našich dodávek,“ uvedl Seferjan.

Západ po ruské invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, uvalil na Rusko řadu sankcí, které mají mimo jiné zabránit dodávkám vybavení a technologií pro vojenský průmysl. Moskvě se však částečně podařilo tyto sankce obejít přes třetí země.