Policie obvinila bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho ze znásilnění. Je stíhaný i pro trestný čin znásilnění spáchaného na dítěti, jelikož jedné z obětí bylo 17 let. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení. Feri v reakci na obvinění uvedl, že proti stíhání podává stížnost – a chce prokázat svou nevinu.

„Kriminalisté začali případ prověřovat a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ informovala v úterý na svém webu pražská policie. Jméno obviněného neuvedla, podle informací Deníku N jde ale o Feriho. Server Aktuálně.cz na základě svých zdrojů blízkých vyšetřování uvádí, že případných obětí je víc, ale je jich méně než pět.

Policisté začali tehdejšího poslance Feriho prověřovat poté, co ho loni na jaře několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Jejich svědectví přinesly servery Alarm a Deník N. Feri v té době obvinění popřel, omluvil se ale za „nevhodné“ chování. Následně nicméně rezignoval na svůj poslanecký mandát a odešel z TOP 09. Oznámil také, že nebude kandidovat v podzimních volbách do sněmovny. Do té doby byl jednou z hlavních tváří volební kampaně koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Příznivce měl zejména mezi mladými lidmi.

Začátkem června policie oznámila, že zahájila úkony trestního řízení v případu, na který upozornila média, a vyšetřování vede pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Policisté zároveň vyzvali případné poškozené, aby je kontaktovali.

„Po devíti měsících konečně nastal posun. Prokážu svou nevinu tak, jako doposud ve všech ostatních případech v této věci,“ uvedl Feri v úterý na svém účtu na Instagramu. Na této sociální síti ho ještě před rokem sledovalo 1,1 milionu lidí, v tuto chvíli je počet jeho sledujících 875 tisíc. Popularitu získal zejména v průběhu covidové epidemie, kdy mladé informoval o nových opatřeních formou žlutých vykřičníků. K tomu by se podle všeho chtěl vrátit. „Doufám, že s vámi brzy budu komunikovat jako dřív,“ uvedl dále.

„Pro nás kauza skončila odstoupením Dominika Feriho. Nyní je to věcí justice,“ sdělil novinářům mluvčí vlády Václav Smolka. TOP 09 je součástí koalice Spolu, která je ve vládě společně s Piráty a STAN.