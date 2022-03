Čínský útok na Tchaj-wan v tuto chvíli nehrozí, tvrdí tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu. Jeho země ale dlouhodobě – podobně jako Ukrajina – čelí hrozbě od velkého souseda. Čína totiž považuje ostrovní stát za odtrženeckou provincii. „Geopolitická a ekonomická pozice Tchaj-wanu je jiná než Ukrajiny, ale Tchajwanci si berou ponaučení z toho, jak jsou Ukrajinci jednotní a jak bojují se silnějším nepřítelem,“ řekl ministr Wu v rozhovoru HN, který se konal přes video prostřednictvím aplikace Skype.

Na počátku ruské agrese se objevily spekulace, že Čína může zároveň zaútočit na Tchaj-wan, který komunistická vláda považuje za svoji odtrženeckou provincii. „Čína ruskou akci na Ukrajině pečlivě sleduje, ale my nevidíme žádné známky neobvyklé vojenské aktivity, která by něco takového naznačovala,“ zdůraznil ministr Joseph Wu.

Tchaj-wan je ve střední Evropě vnímán především jako investor, který by mohl pomoci překonat Evropské unii nedostatek čipů. Loni se začalo hovořit o tom, že tchajwanské podniky mohou ve střední Evropě investovat do výroby polovodičů. Ukrajinská válka podle ministra Wu zatím záměry tchajwanských investorů neohrožuje. Do Česka podle něj brzo přijede nová tchajwanská podnikatelská delegace, která tu bude hledat už konkrétní možnosti spolupráce s českými firmami právě při navrhování a výrobě čipů.

HN: Co válka na Ukrajině znamená pro Tchaj-wan a máte obavy z čínského útoku na ostrov?

Na tohle se teď ptá hodně lidí. Musíme se na to podívat z několika úhlů pohledu. První je, co se děje na Ukrajině samotné. To je tragédie. Rusko bez jakýchkoli provokací zaútočilo na Ukrajinu. Obáváme se o životy Ukrajinců. Připojili jsme se k dalším demokraciím a odsoudili jsme Rusko a připojili jsme se k sankcím proti němu. Zároveň se pokoušíme zajistit Ukrajině humanitární pomoc. A není to jen tchajwanská vláda, ale i obyvatelé Tchaj-wanu hodně prožívají nejen ztrátu lidských životů, ale také boj o suverenitu a nezávislost. Lidé se tady snaží přispět. Do dneška poslali zhruba šedesát milionů dolarů na účet, který připravilo ministerstvo zahraničí. A my se pokoušíme tyto peníze použít na pomoc uprchlíkům, kteří utekli do okolních zemí. Také pracujeme na tom, abychom poslali humanitární pomoc ukrajinské vládě.

Druhou dimenzí je, jak reagují západní demokracie a především Evropa. Je třeba zdůraznit, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu bez jakékoli provokace. Ruský útok je neospravedlnitelný. Evropské země a vlastně i další demokratické státy z celého světa ruský útok odsoudily. Demokracie celého světa jsou sjednocenější než kdy předtím ohledně tématu, které všechny znepokojuje. A to je věc, kterou chceme vidět – demokracie pracující společně, aby se vyrovnaly s mezinárodní krizí, která se právě odehrává.

