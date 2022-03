Ceny pohonných hmot, které zdražily po vypuknutí války na Ukrajině, chce vláda zkrotit zrušením povinnosti přimíchávat do paliv biosložky. Koalice stran, které jsou teď ve vládě, se o to neúspěšně snažila ještě před příchodem do Strakovy akademie. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se díky tomu sníží o jednu až dvě koruny cena nafty a čeští zemědělci budou pěstovat více obilí.

Milan Kuncíř, generální ředitel lovosické firmy Preol, která je největším českým výrobcem biopaliv z řepky, ale s návrhem vlády nesouhlasí. Nepřinese podle něj nic kromě většího exportu české bionafty. A plochy oseté řepkou se pravděpodobně vůbec nezmenší. Jediné, co se podle něj změní, je ekologie výroby biopaliva. Místo do blízké rafinerie se bude vozit kamiony třeba až do Rotterdamu, což ekologickou stopu zhorší.

Firma patří do skupiny Agrofert, jejímž skutečným majitelem je bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Spolu s další dceřinou společností Agrofertu, firmou Primagra, dlouhodobě dodává polovinu biosložek pro státního distributora paliv Čepro.

