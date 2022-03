Sedmatřicetiletý šéf Ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšyn nikdy nezůstává na jednom místě déle než několik hodin. Stále mění své plány a nikdy nejezdí vícekrát za sebou stejnou cestou. Snaží se tak předejít tomu, aby ho vystopovali Rusové. „Pohybujeme se rychle, aby nás nechytili. To je naše strategie,“ řekl k tomu pro americkou televizi CNN Kamyšyn, kterému se přezdívá Čaroděj kolejí.

Ukrajinské železnice pod jeho vedením od začátku ruské invaze dopravily do bezpečí už 2,5 milionu běženců. Při evakuaci civilistů tak hrají naprosto klíčovou roli. Mají také speciální vagony pro přepravu zraněných, dopravují vojáky k frontové linii, převáží zásoby a potřebnou humanitární pomoc i zbytky ukrajinského vývozu do zahraničí. Ostatně i díky Kamyšynovi se v úterý podařilo do ostřelovaného Kyjeva přivézt vlakem tři evropské premiéry včetně Petra Fialy (ODS).

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.