Ukrajinské a běloruské společnosti tradičně patří mezi největší „dodavatele softwarových vývojářů“ na světě. Analytické společnosti odhadují, že Ukrajina „exportuje“ do západních zemí služby přibližně 24 000 programátorů a jiných IT specialistů, Bělorusko 57 000 a Rusko 74 000. Pro srovnání, Česká republika podle stejných odhadů exportuje 71 000 IT specialistů, Polsko 105 000 a Rumunsko 36 000. Celkem podle odhadů pracuje pro západní společnosti přibližně 450 000 programátorů a dalších IT specialistů ze střední a východní Evropy.

V důsledku války na Ukrajině tak hrozí, že v Evropě, už tak trpící vážným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti informačních technologií a vývoje softwaru především, jich přijde o dalších až 155 000. To představuje téměř 35 procent z celkového výše uvedeného počtu.

V době intenzivní digitální transformace evropských firem, kdy součást už téměř každého nového výrobku (od žárovky přes pračku až po osobní automobil) tvoří software a digitální služby, může takovýto výpadek kapacit přispět k celkovému propadu hospodářského růstu a konkurenceschopnosti do budoucna.

