Pětatřicátnice Julia a Tanja z Ukrajiny mají technické vysokoškolské vzdělání. Tedy to, které českým zaměstnavatelům nejvíce chybí. Ale když chtěly v Česku – kam utekly před válkou – svou kvalifikaci co nejrychleji uplatnit, narazily na administrativní obtíže. Proto, aby uživily sebe a své děti, vzaly nakonec práci v zahradnictví.

To se samo nabídlo, že je ochotno několik Ukrajinek zaměstnat. Pracují ale zatím bez smlouvy, jen na dobré slovo. „V tom zahradnictví zatím ještě neznají podmínky, jak to se zaměstnáváním Ukrajinců je. Takže jim nabídli, aby měly peníze co nejdřív, že jim budou platit každý den v hotovosti a pak se to budou snažit dořešit. V Česku jsou už 14 dní, takže nějaké peníze nutně potřebují,“ popisuje dobrovolník Petr. Celé jméno prozradit nechce právě s ohledem na to, že obě ženy zatím nemají vyřízena legální povolení.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.