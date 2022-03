Co to je přídělový systém, vědí Češi jen z doby válek. Stát v letech první a druhé světové války a krátce po nich lidem určoval, kolik potravin, oblečení nebo třeba mýdla si můžou koupit. A to proto, aby se v těžké době dostalo aspoň základní...

18. 3. 2022 ▪ 6 min čtení