Chytrému napověz, hloupého trkni, říká hezké české přísloví. Která jeho část hovoří o europoslanci a místopředsedovi hnutí STAN Stanislavu Polčákovi, nechť posoudí každý sám. V každém případě je Polčákův postup, kdy si nejprve chtěl nechat vyplatit sedm a půl milionu od obcí zasažených výbuchem v muničním skladu ve Vrběticích za „právní služby“ a odměny se vzdal až poté, co na tento případ upozornil web Seznam Zprávy, krajně problematický. Nelze se tvářit, že kauza je úspěšnou nápovědou, či chcete-li úspěšným trknutím Polčáka, uzavřená. A uvědomit by si to měli hlavně Starostové.

Podívejme se, jak Stanislav Polčák chápe politickou kulturu. Evidentně mu nepřišlo nic divného na tom, že bude vymáhat od státu odškodnění pro obce z okolí Vrbětic a nechá si za to od nich zaplatit. To je neuvěřitelné. Jak vůbec může politika napadnout, že bude komukoliv pomáhat s „vymáháním“ peněz od státu, a to za úplatu? Vždyť pak dotyčný přestává být politikem a stává se čistokrevným lobbistou! Jeho zájem už není totožný se zájmem správce veřejných prostředků. Místo toho sleduje zájmy vlastní kapsy. Kvůli tomu si politiky opravdu nevolíme.

