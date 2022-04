Patří k nejvýše postaveným ženám v ČSOB: je členkou představenstva a jedna z rolí Michaely Lhotkové by se dala označit jako šéfka přes inovace. Daleko nemá ani ke start-upům, protože banka má vlastní akcelerátor Start It ČSOB. „I když to může...

6. 4. 2022 ▪ 27:55 min