Během tří týdnů ruské invaze na Ukrajinu ze země uprchlo kolem tří milionů lidí. Směřovali hlavně do blízkých zemí: Polska, Maďarska, Slovenska nebo Česka. Jen v tuzemsku už jich je kolem 300 tisíc. Studie univerzity ve švédské Uppsale a Institutu pro výzkum budoucnosti však uvádí, že už před válkou chtělo žít v jiné zemi více než čtvrtina ze 44 milionů obyvatel Ukrajiny. A že mezi nejoblíbenější země, kam by chtěli odejít, patří také Česko. Počet uprchlíků v Česku by proto mohl ještě výrazně narůst.

Společný projekt univerzity a institutu při dotazování během let 2007 až 2021 zjistil, že více než 12 milionů Ukrajinců by se chtělo přestěhovat do jiné země, pokud by k tomu byla možnost. „Tyto údaje můžeme využít jako výchozí bod při zkoumání toho, k jakým pohybům lidí může dojít v nových migračních vlnách do Evropské unie,“ píší autoři studie.

