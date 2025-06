Když byla Angela Merkelová ještě dítě, strávila jednou téměř celou hodinu tělocviku tím, že stála na prkně. A ne a ne se odhodlat skočit do bazénu, který byl tři metry pod ní. „Nakonec jsem skočila,“ vzpomínala v úterý večer v pražské Lucerně, kam přijela představit své nedávno vydané paměti. „V politice jsem se rozhodovala ne příliš brzy, ale ani příliš pozdě,“ vztáhla zkušenost z dětství na kritiku, která ji jakožto někdejší dlouholetou německou kancléřku často provázela. Tedy že se všemožně vyhýbala rozhodnutím a nechávala problémy tak říkajíc vyhnít.

Merkelová se mnohokrát sešla s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, zblízka poznala také Donalda Trumpa během jeho prvního prezidentského období. Sama byla v čele německé vlády 16 let – až do závěru roku 2021. V Česku jsou s ní dodnes spojovány především dvě záležitosti. Nejprve přístup k Rusku a Ukrajině, protože Merkelová řídila Německo v době, kdy Putin v roce 2014 podnikl svou první agresi proti Kyjevu a chystal masivní invazi, k níž nakonec přistoupil v únoru 2022. A její rozhodnutí ve velké migrační krizi let 2015 až 2016, o kterých v Praze také podrobně mluvila. Šlo o akci pořádanou nakladatelstvím Práh, které v češtině vydalo Merkelové paměti s názvem Svoboda, ve spolupráci s týdeníkem Respekt.

