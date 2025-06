Chcete udělat něco historického? Takovou otázku prohodil Donald Trump ke svým spolupracovníkům v okamžiku, kdy vstupoval do bruselského sídla Severoatlantické aliance. „Odcházíme. Chci oznámit, že odcházíme, protože jsme velmi nespokojení,“ prohlásil Trump, vzpomíná ve svých pamětech jeho tehdejší poradce pro národní bezpečnost John Bolton. Byl červen 2018, začínal summit lídrů NATO. A americký prezident právě oznámil, že Spojené státy z aliance vystoupí. Organizace, která je základem bezpečnosti svých členů včetně Česka, by bez Američanů ztratila smysl. V Moskvě i v Pekingu by se, bez nejmenších pochyb, bouchalo šampaňské.

„Sežeňte mi kopii smlouvy, protože Trump říká, že chce vystoupit z NATO,“ žádal v panice jeden člen americké delegace svého kolegu. Když byl text k dispozici, všichni přítomní začali urychleně zkoumat, co se v něm o možném vystoupení některého člena píše.

„Samozřejmě tam o vystoupení nic nebylo. Od toho dne jsem výtisk smlouvy nosil s sebou. Neudělal jsem bez ní ani krok,“ vzpomíná jeden z tehdejších Trumpových spolupracovníků.

