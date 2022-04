Tuzemské podniky se potýkají s vysokými cenami plynu, některé z nich kvůli tomu musely zdražit svou produkci. Už tak napjatou situaci kolem dodávek suroviny z Ruska ještě navýšil plán prezidenta Vladimira Putina, aby evropské země platily za dodávky v rublech. Možné odstřižení od plynu ohrožuje nejen firmy, které ho potřebují ke své výrobě, ale také ty, jejichž dodavatelé jsou na plynu závislí. Ministerstvo průmyslu a obchodu, monopolní přepravce plynu v Česku společnost Net4Gas i plynárenský svaz přitom k celé situaci i možným scénářům mlčí.

HN oslovily zástupce několika tuzemských podniků a zeptaly se jich, jak na ně dopadají současné ceny plynu, jak kvůli tomu i kvůli rostoucí inflaci plánují zdražovat, co konkrétně by pro ně znamenalo omezení dodávek suroviny a jaký mají plán v případě, že by k tomu došlo. Zazněla také kritika toho, jak v současnosti komunikuje stát a provozovatel sítě plynovodů Net4Gas.

Tomáš Kolder

mluvčí sklářské společnosti Lasvit

Zdražování energií a v posledních měsících zejména plynu, kterým vytápíme pece v naší lindavské sklárně Ajeto, bohužel pociťujeme. V posledních měsících podražil plyn v řádech stovek procent, aktuálně nám energie dělají v nákladech zhruba 50 procent. Vzhledem k celkové situaci jsme museli zdražit. Sklárna Ajeto pro své zákazníky zdražila o 30 procent, čímž musel zvýšit ceny i Lasvit, a to nejen u projektů na míru, ale i u kolekcí svítidel nebo nápojového skla.

Omezení či úplné přerušení dodávek plynu by pro naši sklárnu bylo tak vážné, že nad tím raději nepřemýšlíme. Pokud by v extrémním případě došlo k omezení dodávek či úplné odstávce, tak doufáme, že bychom tuto informaci, od státu či konkrétních subjektů, obdrželi s více než týdenním předstihem, abychom stihli z pece vyndat pánve a šetrně zchladit pec, tak aby se nepoškodila.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.