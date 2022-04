Miroslav Pospíšil

Zastřešení paláce je reakcí na nejednotné názory uživatelů hradu a Národního památkového ústavu. Jedna strana si přála palác zastřešit celý, druhá by ho nejraději nezastřešovala vůbec, nebo jen zčásti, protože podmínkou bylo zachovat torzální charakter stavby, kde je žádoucí zachovat jen nejtrvalejší konstrukce a zbytky staveb nechat vystavené povětrnosti, zatékání srážkové vody a rozdílům teplot. Vycházeli jsme i ze stanovení, že případná krytina nesmí navýšit objem zříceniny. Po dokončení realizace se objevily názory, zda by nebylo bývalo vhodnější zvolit přístup historizující v podobě sedlové střechy. Z mého pohledu by to bylo jen pokračování příběhu doktora Zdeňka Gardavského. A vycházelo by z polemik, protože dnes neexistuje materiál, který by definoval původní podobu. Nebylo by to tedy historicky poctivé.