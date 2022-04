Ačkoliv mnoho lidí nedá dopustit na klasické vnitřní stínění, jako jsou žaluzie nebo ještě tradičnější závěsy, aktuální trendy jasně ukazují, že do popředí se začíná dostávat stínění venkovní, které má oproti tomu vnitřnímu celou řadu výhod. „Chrání před povětrnostními vlivy a tím prodlužuje životnost oken,“ říká jeden příklad David Šejvl, který ve společnosti Vekra působí jako manažer divize stínění.

V čem jsou hlavní výhody venkovního stínění?

Začal bych vnitřním stíněním, které má jedinou výhodu v tom, že přes něj není vidět dovnitř, možná také, že prostor zútulní, což platí zejména pro závěsy. Na přehřívání interiéru má ale minimální vliv, navíc se na něm drží nečistoty, především prach. Venkovní stínění má naproti tomu hned několik benefitů. Zásadní je ochrana před pohledy zvenčí a před přímým sluncem, s tím souvisí ochrana před přehříváním interiéru, v zimním období je to naopak ochrana před mrazem, a to díky vyššímu izolačnímu efektu. Za mě osobně je to i celkový design domu, který exteriérová stínicí technika povyšuje. A další důležitá věc, co se nezmiňuje často, je i vliv na zdraví.

Jak může ovlivňovat zdraví?

Dá se říct, že jde naproti přirozenému teplotnímu komfortu. Díky skvělým izolačním vlastnostem vede v létě k omezení užívání klimatizace a v zimě topení, tím snižuje spotřebu energie. I proto každoročně stoupá jak její obliba, tak i procento staveb, které ji upřednostňují – pracují s ní i projektanti, třeba západní a jižní strany venkovní stínicí techniku kvůli splnění teplotních štítků už mít dokonce musí. A vedle energie ušetříte i okna.

Nejčastěji se jako venkovní stínění používají žaluzie. „Ty mohou zároveň na fasádě domu fungovat jako zajímavý architektonický prvek,“ říká David Šejvl. Foto: Vekra

V jakém smyslu?

Mnohdy se zapomíná na jednu přednost venkovního stínění, totiž že prodlužuje životnost oken. Chrání je před UV zářením, deštěm, zkrátka povětrnostními vlivy. Nejvíce to samozřejmě platí u oken dřevěných, která nejsou zcela bezúdržbová, potom i u plastu a nejmenší efekt je u dřevohliníku, který má stejnou povrchovou úpravu jako stínění samotné.

Které druhy venkovního stínění se dnes používají nejčastěji?

Nejběžněji venkovní žaluzie, ty mohou na fasádě domu zafungovat i jako zajímavý architektonický prvek. Skvělé je, že regulací lamel můžete kontrolovat množství světla, které necháte do interiéru proniknout. Venkovní rolety místnost dokonale zatemní, napomáhají útlumu vnějšího hluku, posilují tepelnou izolaci okna a fungují i jako další prvek pro zvýšení ochrany majetku. Screenové rolety jsou ideální hlavně pro denní zastínění, protože umožňují pohled ven, i když jsou stažené, dovnitř ale nepropustí přímé slunce ani teplo. Mohou tedy zastoupit jak funkci stínění, tak i sítě proti hmyzu. Počítejte ale s tím, že když večer rozsvítíte, bude dovnitř vidět.

A co nejaktuálnější trendy?

V současnosti jsou hitem pro zastínění teras bioklimatické pergoly, které odolají větru i dešti. Jejich střecha je tvořená nastavitelnými lamelami, které se podobně jako u žaluzií dají podle potřeby naklápět až o 130 stupňů. Navíc se dají kombinovat s ostatními typy venkovního stínění, ideálně se screenovými clonami, které se osadí mezi nosné sloupy pergoly. Na terase tak zůstane stín, i když slunce klesne nad obzor, ale přitom je přes ně vidět. V souvislosti s trendem chytrých domácností se stále častěji využívají také inteligentní prvky ovládání rolet či žaluzií.

Jak tyto prvky fungují a vypadají?

Dnes většinu zakázek dodáváme s řídicí jednotkou pro ovládání z mobilního zařízení odkudkoliv. Je to variabilní záležitost, můžete ovládat každé okno zvlášť, různé skupiny nebo celý dům najednou. Záleží na tom, co si nastavíte v aplikaci ve svém telefonu nebo tabletu. Dříve byla centrální ovládání kabelová, a uspořádání se tedy muselo rozmýšlet už při elektroinstalaci, což bylo nepraktické – dokud člověk nebydlí, neumí si to úplně představit. Toto naše řešení je jednoduché v tom, že si člověk všechno sám ovládá v aplikaci. Aby ale všechno fungovalo, musí na to navazovat spousta dalších věcí.

Jakých?

Automatické povely, přiřazení čidel, venkovní stínění by také mělo umět fungovat v automatickém režimu. Protože doma nejste pořád, chodíte do práce, jezdíte na dovolené. Systém by měl proto umět vnitřní teplotu řídit sám tak, aby nedopustil přehřívání nebo naopak ochlazování interiéru. Když například v létě zapomenete zatáhnout žaluzie, správně nastavený systém sám zhodnotí, že se interiér přehřívá nad nastavenou teplotu a žaluzie sjedou. Totéž se stane v zimě, když je zapomenete vytáhnout a svítí slunce, takže chytrý systém sám způsobí vytažení rolet, aby mohl čerpat teplo ze slunce a nemusel spínat topení.

Manuální ovládání už patří minulosti?

Víceméně ano. My jsme manuální ovládání úplně zrušili asi před čtyřmi lety. Způsobuje totiž kondenzování vody, vznik plísní, narušíte regulaci nebo teplotní odolnost okna. Tomu jsme řekli ne a snažíme se to vysvětlovat. Myslím, že se nám to daří. Devět lidí z 10 po vysvětlení začne preferovat motorové ovládání před manuálním, když pochopí jeho výhody.

A ty jsou jaké?

Motorové ovládání prodlužuje životnost výrobku, manuál bude nejspíš po pěti letech potřebovat servis ve smyslu výměny komponent. Motorové je šetrnější, plynulejší a může vydržet bez servisu klidně 15 až 20 let. Ale 60–70 procent zakázek dnes nezůstává jen u motorového/lokálního ovládání, volí právě ovládání inteligentní. To podporuje i dotace Nová zelená úspora, která poskytuje až 1500 korun na m², u motorového lokálního ovládání bez automatizace je to 1000 korun na m².

Na co je třeba dávat pozor při montáži?

Zákazníkům vždy na začátku zdůrazňuji, že základ je, aby na konci všechno dopadlo dobře a fungovalo. Proto je důležité, řekl bych dokonce, že nezbytné, prokonzultovat vše už v počátku projektu s odborníkem, s vybranou stavební firmou, konzultantem a dodavatelem oken a stínění – ten by měl být ideálně jeden, protože to na sebe navazuje. Když se tak nestane a přijde se ke hrubé stavbě, musí se řešit kompromisy, ústupky, potom už může být pozdě. Protože má montáž spoustu specifik, ideální příprava pro každý typ výrobku bude trošku jiná.

