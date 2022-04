Pro bývalého šéfa humanitární organizace Člověk v tísni nebyla nedávná cesta trojice premiérů na Ukrajinu pod ruskou palbou neznámou zkušeností. Za svůj život už Tomáš Pojar několik válečných zón viděl a prošel. A jak říká, v Kyjevě byl v klidu. V kanceláři na Úřadu vlády v Praze ho paradoxně čeká mnohem větší drama. Petr Fiala (ODS) z něj udělal svého zahraničního poradce krátce předtím, než ruský prezident Vladimir Putin vtrhl na Ukrajinu a rozpoutal brutální konflikt v Evropě. Musíme maximálně pomoct Ukrajině a zabránit sociálním bouřím v Evropě, pokud by najednou nebylo čím topit, definoval Tomáš Pojar svůj úkol do příštích měsíců v rozhovoru pro HN.

HN: Co přinesla premiérská cesta do Kyjeva s odstupem tří týdnů? Bezprostředně po ní jste řekl, že některé věci ještě nemůžete zveřejnit. Co jde teď říct?

Z konkrétních věcí to byl desetibodový plán, jak pokročit se sankcemi na Rusko, který jsme dali dohromady s Poláky a se Slovinci a představili zbytku EU. Body se postupně naplňují – a naplňuje se jich čím dál víc. Pak dodávky zbraní pro Ukrajinu včetně tanků T-72. I ty jsou výsledkem jednání v Kyjevě a následných telefonátů premiéra Fialy s ukrajinským prezidentem. Takováto zkušenost otevře i různé komunikační kanály na další lidi. Prostě dojde k výměně mobilů, a když pak něco potřebujete, je to možné řešit daleko rychleji, napřímo. Což se děje.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.