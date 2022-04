Evropská unie připravuje zákaz dovozu ruské ropy. Pokud by se na něm členské země EU opravdu shodly, šlo by o výrazné přitvrzení sankcí uvalených na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Hlavní část příjmů ruského státního rozpočtu tvoří právě peníze z prodeje ropy.

„Státy EU Rusku za dovoz ropy platí stovky milionů eur denně, čímž přispívají k financování války na Ukrajině. Tento penězovod musíme zastavit, čím dřív, tím líp,“ prohlásil irský ministr zahraničí Simon Coveney. Podle něj už Evropská komise pracuje na návrhu, který by dovoz ruské ropy zakázal. Potvrdili to i další ministři členských zemí unie, kteří o krizi na Ukrajině v pondělí jednali na schůzce v Lucemburku.

Dovoz ruské ropy ale mohou státy EU společně zakázat, jen když se na tom jednomyslně shodnou. Maďarská vláda však několikrát zopakovala, že je pro ni takový krok nepřijatelný, stejně jako úvahy o případném zákazu dovozu ruského zemního plynu. Také za něj státy unie Rusku platí stovky milionů eur denně.

Kromě Maďarska nejsou pro okamžitý zákaz i některé další země, především Německo. A také Česko opakuje, že ruské suroviny nemá bezprostředně jak nahradit. Premiér Petr Fiala (ODS) tak prohlásil, že jeho vláda pro okamžité sankce týkající se dovozu ropy a plynu není. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) naproti tomu v Lucemburku zopakoval svůj postoj, že „Česko je pro ty nejtvrdší sankce, jaké můžeme na Rusko uvalit“. V minulosti uvedl, že tím myslí i zákaz dovozu ruské ropy a plynu.

Několik diplomatických zdrojů HN mimo záznam řeklo, že Česko sice na uvalení těchto sankcí na Rusko nenaléhá, ale pokud by se na nich ostatní státy unie shodly, neuvalilo by na takové rozhodnutí veto. „Nebudeme těmi, kteří by to blokovali, pokud by se rýsoval takový konsenzus v EU. Zatím se ale nerýsuje,“ řekl HN Tomáš Pojar, který je Fialovým „šerpou“, tedy nejbližším spolupracovníkem ohledně evropských záležitostí.

Evropská komise tak nyní nejspíš jménem všech zemí sedmadvacítky vypracuje návrh na zákaz dovozu ruské ropy, případně i zemního plynu. Půjde v něm hlavně o to, jestli import zakázat okamžitě, nebo například stanovit několik měsíců trvající přechodné období, během něhož by státy EU měly za ruské energetické suroviny najít alternativy.

Návrh vypracovaný Evropskou komisí by pak členské země unie mohly projednat například v případě, že by Rusko ještě dále vyhrotilo svou agresi vůči Ukrajině – podle vojenských expertů se teď například chystá k razantnímu útoku na východě Ukrajiny. Zákaz dovozu ruské ropy do EU tak přijde „dříve či později“, tvrdí Josep Borrell, šéf společné zahraniční politiky států unie. Ani tak ale není jisté, jestli by se členské země na sankcích týkajících se energetiky skutečně dokázaly jednomyslně domluvit.

Pokud by některá země, například Maďarsko, takový krok zablokovala, může dovoz ruské ropy či plynu zakázat každá jednotlivá země sama za sebe. V tom případě by tedy ropu či plyn z Ruska odebíralo jen Maďarsko, ale ostatní státy sedmadvacítky už ne. Litevci už takový krok udělali a import z Ruska zakázali.

Státy EU odebírají z Ruska zhruba 40 procent své spotřeby zemního plynu. V případě ropy to je necelých 30 procent. Závislost některých zemí včetně Česka je ale výrazně vyšší.