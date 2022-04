Zbrojovky v Česku jedou naplno. Zásobují mimo jiné bojující Ukrajince i další evropské armády, které si dělají válečné zásoby. A mezi vytíženými fabrikami je i největší evropský výrobce malorážního střeliva, vlašimská firma Sellier & Bellot. Její šéf Radek Musil ale zdůrazňuje, že jím vedená firma „naplno“ vyrábí už léta. „V říjnu otevíráme novou halu. O této investici jsme rozhodli už loni a umožní nám nárůst výroby v desítkách procent,“ řekl Musil v rozhovoru pro HN.

HN: Co pro vaši firmu znamená válka na Ukrajině z hlediska byznysu i bezpečnosti dodávek surovin?

Z hlediska výroby jedeme posledních dvacet let na 100% využití strojní kapacity. Proto pro nás válka na Ukrajině nepřinesla žádný nárůst, neboť ani nemohla. Bezpečnost dodávek je ale něco jiného. S tou je v tuhle chvíli velký problém. Jedna věc je dostat je. A když je dostaneme, tak o ceně se dneska moc nediskutuje. Cena se bere taková, jakou dodavatel určí bez ohledu na to, že máme třeba uzavřenou smlouvu na fixní objem s konkrétní cenou. Dodavatel přijde a oznámí: cena se zvyšuje. A my nemáme nakonec jinou možnost než to vzít. Dejme tomu, že bychom třeba během dvou let původní cenu vysoudili. Ale do té doby bychom asi neměli co vyrábět.

HN: Dodavatelské řetězce se tedy zásadním způsobem mění?

Ne, ty hlavní se nemění. Současný stav neodráží ani tak Ukrajinu, jako spíš ceny energií. Naše hlavní suroviny, které potřebujeme, jsou velmi energeticky náročné. Ani ne tak u nás, ale právě v tom výrobním řetězci. Některé změny se začaly projevovat už před válkou. Někdy na začátku loňského roku jsme si začali dělat zásoby kritických materiálů na dva roky dopředu. Takže jsme zvýšili objednávku na jednu chemikálii z Číny, která se používá jen k výrobě zápalky. Asi jsme přesáhli nějaký strategický limit, protože když byl kontejner připravený v přístavu, někdo dodávku zastavil. Bylo nám řečeno, že už nám chemikálii nikdy nedodají, takže jsme byli chvíli v ohrožení, než se nám podařilo nakoupit a otestovat látku z Evropy. Loňský rok jsme věnovali tomu, abychom si zajistili, že veškeré citlivé materiály nakupujeme v Evropě a máme jich dvouletou zásobu.

