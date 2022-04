Kartami české společnosti CCS zaplatí ročně řidiči u čerpacích stanic nákupy benzinu a nafty za více než deset miliard korun. Nyní firma, která spadá pod globální kolos Fleetcor, profituje z vysokých cen pohonných hmot v důsledku války na Ukrajině. Její karty lze však využít i při dobíjení elektrických aut.

Právě v elektromobilitě, jejíž rozmach je součástí evropské zelené politiky, vidí firma budoucnost. „Green Deal je úžasná příležitost pro Evropu posunout se způsobem myšlení někam jinam. Stát se silnou technologickou oblastí, protože aktuálně zaostáváme za USA či Asií,“ míní šéf CCS Jan Polívka.

HN: Kvůli konfliktu na Ukrajině se ceny pohonných hmot dostaly k blízkosti padesáti korun za litr. Změnilo se chování zákazníků CCS?

Vliv je zatím krátkodobý. Zásadní dopad na chování klientů proto nepozorujeme. Už při covidu ovšem firmy změnily své chování, takže válka na Ukrajině bude další faktor, který bude mít dopad na způsob jejich přemýšlení, jak využívat dopravu.

HN: Ovlivní drahé pohonné hmoty hospodaření CCS?

Nijak zásadně. Pro nás ve smyslu hospodaření a výnosové struktury je důležitý objem paliv, která prodáme. Není to zároveň jediná služba, kterou našim klientům nabízíme. Poskytujeme i další, které mají významný podíl na výnosech. V neposlední řadě struktura našeho fleetu (vozový park firem – pozn. red.) je méně citlivá na cenu pohonných hmot.

HN: Jak se skládá cena vašich služeb? Je tam procentní podíl ze zaplacené ceny pohonných hmot?

Valná většina výnosů, kterou generujeme, je tvořena fixní složkou a neodvíjí se nutně procentuálně od výše ceny pohonných hmot.

HN: Hraje tedy procentní podíl nějakou roli?

Naprosto minoritní. Když se cena pohonných hmot zvýší o korunu, tak pro nás je to výnosově vliv haléřů. Je to zanedbatelné. Budou to řádově malé jednotky procent.

HN: A když se cena zvýší z 36 korun téměř na padesát?

Vysoké ceny jsou jen pár týdnů. I kdyby to trvalo osm týdnů, tak je to o něco více než jedna šestina roku. Z dlouhodobého hlediska je dopad na výnosy relativně zanedbatelný, zvýšení bude o jedno dvě procenta. Za březen může být dopad na úrovni tří čtyř procent. Pak se to bude rychle vracet k nějakému obvyklému stavu. Očekávám, že se ceny vrátí k normálním úrovním.

