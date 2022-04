První věc, která upoutá návštěvníka v jinak opravdu skromné kanceláři Jeana-Claudea Junckera v centru Lucemburku, je velké okno otevřené dokořán. Po pár minutách rozhovoru je jasné, proč je potřeba tak velký přísun čerstvého vzduchu. „Nevadilo by vám, kdybych si zapálil?“ ptá se bývalý předseda Evropské komise a předtím dlouholetý lucemburský premiér a ministr financí. A sahá do šuplíku pro krabičku cigaret. „Ale neříkejte to mé manželce. Myslí si, že už nekouřím,“ usmívá se.

Juncker, donedávna jeden z nejmocnějších mužů v Evropě, v exkluzivním rozhovoru s HN vzpomíná na to, jak se za zavřenými dveřmi choval ruský prezident Vladimir Putin, se kterým se zná přes 20 let. V demokratickém světě neexistuje politik, který by toho zažil víc než Juncker – v nejvyšších funkcích byl nepřetržitě od 80. let minulého století až do roku 2019, kdy skončil na postu předsedy Evropské komise. Povinné kvóty na přijímání uprchlíků, kterými tehdy tak popudil Česko, podle něj chybou nebyly. Juncker pro HN vzpomíná také na české politiky, které zažil. „Václav Klaus mi tvrdil, že Evropská unie je vlastně takový vynález proti Rusku, čili vlastně říkal podobné věci jako sami Rusové,“ uvádí Juncker. A Andrej Babiš prý o EU v zákulisí mluvil mnohem přátelštěji než na veřejnosti.

HN: Poté, co jste s Donaldem Trumpem jednal o clech na automobily, kterými vůči EU hrozil, vás nazval „brutálním zabijákem“. Čím jste si to vysloužil?

Když jsme spolu jednali, vždycky jsem byl k němu samozřejmě uctivý, ale taky naprosto upřímný. Měl jsem s ním opravdu dobrý vztah, jako jediný z evropských lídrů. Víte proč? Týden co týden letěl do Washingtonu nějaký evropský premiér nebo prezident a snažil se Trumpa přesvědčit. Ale on je ani neposlouchal. Vysvětlil jsem mu, že když jde o mezinárodní obchod, jednotliví premiéři států EU v tom nemají žádné kompetence. Když jde o obchod, rozhoduje Evropská komise. Pak jsem mu vyložil své priority. A dohodli jsme se.

HN: Proč nebylo možné dohodnout se i s Ruskem – podcenili jsme ho jako EU?

Vzhledem k tomu, co se stalo, tak ano. S Putinem jsem vždycky měl dobré, přátelské vztahy. Znám ho 22 let. Tím, co udělal, mě naprosto šokoval. Nikdy bych nevěřil, že to udělá. Až do začátku invaze jsem všem opakoval, že Putina znám a že nezaútočí. Ale zaútočil. Mnohokrát jsem s ním mluvil, většinou mezi čtyřma očima, bez diplomatů a bez tlumočníků, protože oba umíme německy. Poznal jsem jeho niterné myšlenky, ale, jak vidím, tak ne všechny.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.