Možná bude brzy absolutní českou jedničkou, ale na přechod do velkého golfového světa se zatím nejlepší česká amatérka teprve chystá. Sára Kousková za měsíc uzavře své studium v texaském Austinu a vrhne se ze všech sil na tvrdou kariéru profesionálky. Dvaadvacetiletá golfistka ze Zbraslavi má jasnou představu, kam svoji sportovní kariéru nasměrovat. Prvním velkým snem je účast pod pěti olympijskými kruhy v Paříži.

S golfem jste začala ve velmi útlém věku. Kdy přišla ta chvíle, že jste mu propadla?

Hrála jsem od nějakých pěti let a golfová láska vznikla velmi rychle. Bylo to na prvním turnaji na akademii v karlovarských Cihelnách, který jsem vyhrála. Byla jsem ohromně šťastná, viděla jsem štěstí na rodičích a dodnes na to ráda vzpomínám.

Co se malému dítěti může na golfu líbit nejvíce? Každý týden hra na jiném hřišti, nové kamarádky nebo rychlé zlepšování?

Ono toho bylo asi opravdu více než ten jeden turnaj. Počínaje nádherou, když se míč vznese do vzduchu, že se hraje v přírodě… Výborné bylo, když se sešlo víc ­diváků, což se stávalo především při rozehrávce o vítězství. A přestože jde o individuální sport, vždy se mi líbil týmový aspekt, na tyto soutěže mám vlastně asi nejlepší žákovské vzpomínky.

Utkvělo vám ze žákovských let v paměti ještě něco konkrétního?

Zrovna první play‑off, na národní dětské tour na Ypsilonu s pozdější reprezentační spoluhráčkou Terkou Meleckou. Na druhé jamce jsem to sice poslala do lesa a prohrála, ale byl to obrovský zážitek, hrálo se o všechno. A pak také řada týmových soutěží, od klubových po reprezentační výjezdy, různá hřiště po celé Evropě. Pamatuji si všechno to cestování, různá města, to všechno mě baví dodnes.

Kdybychom to měli shrnout: proč je pro děti dobré si vybrat golf?

Toho je hrozně moc, mohla bych o tom mluvit donekonečna. Něco platí o sportu obecně, něco speciálně o golfu. Ale přinejmenším je to skvělá škola, aby se dítě naučilo hodnoty důležité pro život, přizpůsobení týmu, respektování pravidel a různých rolí. Golf sám o sobě vychovává, dává dohromady různé generace, které si ho mohou užít společně. A více než v jiných sportech u nás platí, že učí trpělivosti, zlepšujete se ve strategii a rozvoji kritického myšlení.

Sára Kousková

Spousta dětí sportuje, dokonce i na velmi vysoké úrovni, ale profesionální ambice nemají. Kdy jste se rozhodla pro cestu vrcholového sportovce?

Nemohu říct přesný věk, ale měla jsem ambice hrát na vysoké úrovni odmala, pořád mě to hnalo kupředu. A když už jsem tomu věnovala tolik času, tolik energie, proč to zahodit? Navíc jsem dostala možnost spojit golfový život se studiem, to se mi líbilo nejvíce.

Pamatuji si na rozhovor se španělskou profesionálkou Carlotou Cigandou během turnaje Ladies Euro­pean Tour na Dýšině. Doporučila mi, abych se vydala cestou americké univerzity, že na profesionální život mám dost času. Udělala jsem dobře, že jsem poslechla.

V červnu se ze Sáry stane profesionálka a čeští fanoušci ji mohou podpořit hned na dvou velkých mezinárodních turnajích: na Zbraslavi (3.–5. 6.) a v Berouně (24.–26. 6.).

Nabídek na stipendium v Americe vám přišlo několik, takže jste se mohla vydat k obhlídce, co vám kde nabízejí. V čem byla texaská univerzita v Austinu nejlepší?

Možnost si vybrat byla ideální, a pokud tu možnost dostanou nějaké mladší hráčky, vřele jim to doporučuji. Myslela jsem při výběru na řadu faktorů, ale v Texasu mi to prostě sedlo hned. Není to ale náhoda – je to jedna z padesáti nejlepších univerzit světa, má vyhlášený golfový program, a navíc podpora od lidí okolo sportu tam je skutečně ohromná.

Vybrala jste si umělecký obor, který sám o sobě může být náročný na čas. A když k tomu přidáme golf, jde o hodně krkolomnou kombinaci. Plánujete se věnovat oběma odlišným činnostem i během sportovní kariéry?

Na univerzitě to bylo součástí studia, takže jsem to zvládala, ale jak jsem přijela v létě domů, času na umělecké aktivity nezbývalo. Ale stále věřím, že dokážu svůj život skloubit tak, abych měla čas na obojí. Dokonce uvažuji, zda po návratu do Prahy nezkusím studium na UMPRUM nebo Akademii výtvarných umění.

Rozhodně bych měla jednou ráda svůj ateliér, abych mohla ve volném čase tvořit.

Golf je zvláštní v tom, že obsahuje souhrn řady dovedností a každou chvíli je třeba se soustředit na jiný speciální trénink. Pamatuji, že jste se jednu dobu v juniorském golfu trápila s puttováním, ale dokázala jste to odstranit. Jaký máte na rychlou nápravu trápení návod?

S tím puttováním máte pravdu. Přitom v žákovském věku jsem krátkou hru měla určitě lepší, ale jak jsem se prodloužila, tak mi to zase chvíli nešlo na greenu. Ale už jsem se naučila, že taková období přicházejí a soustředěným tréninkem se mi to podařilo vylepšit. A protože jsem v Americe neměla svého osobního kouče Pavla Niče juniora, musela jsem se naučit často si pomoci sama nebo jen s konzultací na dálku.

Sára Kousková (23) Instagram/cesky.golf Narozena: 2. července 1999 (Karlovy Vary)

Klub: Prague City Golf

Univerzitní tým: Texas Longhorns

Nejcennější titul: vítězství na Amundi Czech Ladies Challenge 2021

Top umístění na ME (jednotlivci): 8. místo (2018)

Top umístění na ME (družstev): 5. místo (2021)

Světový amatérský žebříček: 27. místo

Poslední sezony byly turbulentní. Koronavirus spoustu věcí omezil, ale přišel návrat na univerzitní turnaje, starty mezi profesionálkami a do toho školní povinnosti. Jak se to všechno dalo zvládnout?

Vypadá to jako obrovský nápor a nebudu tvrdit, že to je vždy jednoduché zvládnout. Ale ta tvrdá práce se začíná vyplácet. Je fakt, že někdy je denní program opravdu na hraně, nemám čas na nic jiného než na golf a školu, navíc se to stále opakuje. Na druhou stranu mě to učí plánování, i to může být v další kariéře důležité. Výhodou je například i to, že v Americe je možné si vybrat předměty, kterým se budete věnovat, k čemu máte nejblíže. Vedle umění mě baví také vše kolem životního prostředí, ale ráda třeba poznávám také nové kultury. To vše mi zdejší studium umožňuje.

Už jste vykročila směrem k profesionální kariéře. Prosincovou kvalifikační školu ve Španělsku jste zvládla, získala možnost letos vstoupit na nejvyšší evropskou sérii, ale pravidla Ladies European Tour to neumožnila. Dala jste přednost dokončení školy, do června zůstala amatérkou. Bylo správné se kvalifikace zúčastnit?

Jednoznačně. Byla to neuvěřitelná zkušenost a jsem moc ráda, že jsem mohla absolvovat tak náročnou konfrontaci. Hodně jsem se naučila – byla to velmi dlouhá soutěž, kde bylo třeba hodně věcí dobře plánovat, od logistiky po takové věci, jako je regenerace. Věřím, že všechny zkušenosti v budoucnu využiji. A všechna ta jednání kolem karty pro aktivně studující hráčky může být dobrá i pro celou Tour, která zřejmě do budoucna pravidlo přehodnotí.

Zatímco vy jste zvolila postupné kroky. Co to bude znamenat? Objíždění turnajů nižší LET Access Series, případně start na některém turnaji LET?

Nemá cenu nic urychlovat, všechno má svůj čas. Až dokončím svoje působení za mořem, vrátím se v červnu domů a už jako profesionálka začnu objíždět turnaje na LETAS, těším se na turnaj nejvyšší evropské série v Berouně. A budu se snažit získat hrací kartu na příští sezonu, kterou jsem letos ještě nemohla přijmout.

Před časem to vypadalo, že se budete snažit probojovat na LPGA, ale nakonec zvítězila evropská cesta. Jak dlouho na ní hodláte zůstat?

Samozřejmě nejbližším přáním je co nejdříve hrát nejvyšší evropskou Tour. V Evropě se cítím doma. Mám zde zázemí a kořeny, a navíc po letech strávených na univerzitě cítím, že bych chtěla chvíli být doma s těmi nejbližšími. Ano, jednou bych se ráda vrátila za moře jako profesionálka, ale mám i bližší cíle, třeba účast na olympiádě v Paříži.

Nakonec tomu trochu pomohla i souhra okolností, že svůj první turnaj v profesionálním světě odehrajete na domovském hřišti na Zbraslavi. Jak jste reagovala na to, že turnaj Czech Ladies Challenge se bude hrát pár set metrů od vašeho domova?

Bylo to samozřejmě překvapení, ale moc příjemné. Na Konopišti jsem loni vyhrála, také to tam mám ráda. Ale teď budu obhajovat titul doma, mám z toho radost a doufám, že mě i další české hráčky přijde povzbudit hodně diváků.

V červnu nastoupíte do rozjetého vlaku, před sebou jen pár měsíců do konce sezony. S čím budete spokojena, až budete rok hodnotit?

Mám reálné plány: chci se v tom novém golfovém světě rozkoukat, vytvořit si kolem sebe dobrý tým a základnu, na které budu mít možnost se odpovědně připravit na turnaje. Už se na to těším.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Bav se golfem.