Jaro je v plném proudu, tak proč nezačít s novým sportem? Možná jste už někdy měli možnost si golf vyzkoušet nebo o něm slyšeli od svých přátel. A možná i zatoužili si ho zahrát. Chcete znát odpovědi na základní dotazy, jak se k tomuto sportu na čistém vzduchu dostat? Pak jsou následující řádky přesně pro vás.

Princip hry

Golf je outdoorový sport, jehož podstatou je dopravit míček z odpaliště do jamky na co nejmenší počet úderů. K tomu, aby se vám skutečně podařilo míček do jamky dostat, je třeba ho udeřit golfovou holí. Výsledné skóre je součet všech úderů na všech jamkách hřiště. Ne náhodou získal golf přezdívku zelený sport. Hraje se v přírodě, v zeleni, člověkem přetvořené a udržované krajině, na čerstvém vzduchu.

Sport jako každý jiný

I nejzatvrzelejší vyznavači adrenalinových disciplín uznali, že to je nadbytečná debata. První pokus vyzkoušet golfový švih totiž každého vyvede z omylu, že jde jen o společensky pojatou procházku. Přistupujete‑li ke golfu aktivně, čeká vás kolem 12 kilometrů svižné chůze se zátěží, kdy padesátkrát až stokrát technicky náročným pohybem odpálíte poměrně těžký míček rychlostí nezřídka 100 až 150 km/h. Nemluvě o tom, že při tréninku běžně odpálíte další desítky míčů. V různých si­tuacích musíte pečlivě kontrolovat svaly svého těla, aby potřebný pohyb byl plynulý a přesný. Golfový švih je technicky náročný pohyb. V tomto směru bývá srovnáván se skokem o tyči, tenisovým servisem nebo švihem baseballovou pálkou.

Zdravý pohyb v přírodě

Golf se hraje v přírodě. Proto si k němu našla cestu spousta aktivních lidí během koronavirové epidemie, kdy byl jen minimálně omezován. Je zdraví prospěšný, vydáte při něm hodně energie. Podle německé studie spálíte za hodinu joggingu 700 kalorií, za dvě hodiny tenisu 900 kalorií a za jednu hru golfu na hřišti plné délky (hraje se kolem čtyř hodin) až 1500 kalorií.

Sport pro všechny

Jednou z největších předností tohoto sportu je, že ho může hrát prakticky kdokoliv. Na tělesných dispozicích prakticky nezáleží. Fyzická síla může pomoci, ale není sama o sobě zárukou golfového úspěchu. Tím je spíše schopnost zachovat chladnou hlavu. Důležité je, že kvůli handicapu spolu běžně soutěží různé výkonnostní a věkové skupiny.

Tipy pro začátečníky

Najděte si na platformě Bavsegolfem.cz hřiště, které je nejblíže vašemu bydlišti, a zjistěte si možnosti. Začínat hned na hřišti se nedoporučuje. Nováček se mezi jamkami složitě orientuje, nezná golfové základy a může být zklamán. Na hřiště sice může jít každý hráč bez osvědčení či handicapu (pokud to povoluje provozní řád areálu), ale držte se základních pokynů: Neohrožovat jiné hráče, neničit hřiště a nezdržovat. Pohyb po hřišti řídí maršál, informace získáte na recepci.

Pro začátečníky jsou vhodnější devítijamková hřiště nebo šesti‑ až devítijamkové akademie, kterými disponuje vedle běžného hřiště celá řada resortů. Jde o hřiště s nedlouhými jamkami, na kterých si hru nejlépe osa­háte.

Na portálu Bavsegolfem.cz naleznete i tipy na jednorázové akce, které hřiště v průběhu roku nabízejí, počínaje krátkodobými kurzy až po různé akce pro příchozí. To pokud byste chtěli začínat raději ve skupině s podobnými začátečníky. První golfové kroky se totiž stejně jako u jiných sportů sdílejí lépe v partě a třeba i v doprovodu rodiny.

Foto: archiv ČGF

Počty golfistů stále rostou

Golf hraje po celém světě 66 milionů lidí. Lze ho hrát re­kreačně i výkonnostně, a to v libovolném věku. Poskytuje pestrou škálu způsobů hry s mnoha dalšími modifikacemi, které umožňují pravidla golfu: hra na jamky (na každé jamce vítězí nižší počet ran) a na rány, kde rozhoduje prostý celkový součet úderů (v rekreačních soutěžích se používá hra na stablefordové body, kde je počet ran upraven o hráčův handicap). Žádná dvě hřiště nejsou stejná. Žádné dvě hry nejsou stejné ani na tomtéž hřišti.

Fair play

Golfové prostředí je založeno na fair play. Handicapový systém umožňuje souboj hráčů podstatně rozdílných výkonností, aniž by pro jednoho z nich taková hra byla menší výzvou (podobný systém je ve sportu dostupný jen výjimečně). Navíc je založen na gentlemanském chování – každý je rozhodčím sám sobě.

V partě i osamoceně

Zvlášť účast v turnajích vede k setkávání s řadou lidí, přičemž golf funguje jako styčný bod a bořič bariér – jedna standardní hra je přitom právě tak dlouhá, aby si člověk o spoluhráčích udělal úsudek. Velice rychle se střídají situace marnosti a euforie. Pozorováním spoluhráče si uděláte rychle obraz o jeho vlastnostech. Můžete tak získat nové přátele či obchodní partnery. Ovšem řada golfistů si vyráží zahrát samostatně, bez spoluhráčů. Znáte jinou míčovou hru, kde si vystačíte sami?

Jak začít?

Třeba odkoukat, jak hrají hráči na drivingu, a něco se od nich přiučit. Někdy pomůže radou kamarád, který už golf hraje. Především vysvětlí, jak nemít obavy z úplných začátků. Zcela nejlepší je však využít služeb trenéra nebo cvičitele, kteří v začátcích pomohou nejvíce. Výbornou možností je zapsat se s partou kamarádů nebo s celou rodinou do kurzu, případně si zjistit termíny náborových akcí. Na možnosti se ptejte na recepcích golfových hřišť.

Na tepláky a džíny zapomeňte

Golfová móda jde sice s dobou a trendy se stále mění, ale důraz je kladen především na pohodlnost. Je to sport jako každý jiný, a tak zapomeňte na dobové fotografie pánů v tvídových oblecích a s podkolenkami či dam s velkými klobouky. Na formálnost se už dávno nehledí a především na veřejných hřištích je benevolence ustrojení vysoká.

Dnešní golfista dbá zejména na pohodlnost. Modré džíny na golf určitě nepatří a druhým extrémem jsou tepláky a tričko bez límečku. Ostatně hned po první návštěvě tréninkového zázemí poznáte sami, jaké oblečení je vhodné a v čem se budete dobře cítit. Jakou vybrat obuv? Pro začátek postačují tenisky, vždyť moderní golfové boty připomínají ze všeho nejvíce právě víceúčelovou sportovní obuv.

Golfový řidičák

Takzvaná „zelená karta“ byla původním označením osvědčení o způsobilosti ke hře. Osvědčení je něco jako řidičský průkaz, bez něho nikoho na silnici nepustí. V golfu je to ale přece jen trochu jiné. Na řadě hřišť žádné osvědčení není třeba, ovšem na některých ano. Na pravidla vydání se informujte na recepci hřiště.

Handicap

Handicap je číslo vyjadřující aktuální herní úroveň. Čím nižší je, tím lepším jsi golfistou. Nejvyšší handicap, s nímž začíná prakticky každý začátečník, je 54. Handicap popisuje tvoji dovednost – průměrný počet ran nad par (normu) hřiště. Par hřiště bývá zpravidla 72. Je to součet parů jednotlivých jamek. Norma pro odehrání jamky jsou 3, 4 nebo 5 ran. Součet parů na osmnácti jamkách dává zmiňovaných 72. Handicap 36 například znamená, že tvá výkonnost se pohybuje někde okolo 108 (72+36) ran na 18 jamek.

K čemu nám handicap bude?

Pokud si půjdete zahrát s kamarády, handicap podle všeho řešit nebudete. Bez něho se v běžném životě rekreační hráč bez problémů obejde. Hodí se ovšem v případě startu na turnaji, protože díky němu lze spočítat výsledky hráčů různé výkonnosti díky systému Stableford. Příklad? Velmi dobrý hráč s handicapem 4,2 zahraje v soutěži 76 ran a získá 32 bodů, zatímco jeho kolega s handicapem 27,0 za 101 ran má u svého výsledku 33 bodů, tudíž se umístí lépe.

Amatér, nebo profesionál?

Výkonnostní golf se hraje na absolutní počet ran, handicap nehraje roli a u profesionálů se handicap ani neuvádí. Obecně platí, že profesionálové hrají o peníze, amatéři o věcné ceny. Novela pravidel amatérského statusu však od letošního roku – v přesně určených turnajích – také amatérům povoluje v omezené míře inkasovat i peníze. Soutěže pro obě kategorie jsou vesměs rozděleny, ale špičkoví amatéři i profesionálové se stále častěji potkávají na společných turnajích. S profesionálem trenérem se nejspíše potkáte už ve svých začátcích.

Výstroj

Pro golfovou hru jsou třeba hole, míče a několik dalších drobností, bez nichž se do budoucna neobejdete. To ale neplatí o prvních golfových krocích. Pokud nemáte ve svém okolí kamaráda golfistu, který by vám nějakou hůl půjčil, nezoufejte. Rozhodně nemusíte hned řešit výdaje na zakoupení. Při první návštěvě vám výbavu rádi na hřišti půjčí a časem si základní vybavení seženete.

Na rozdíl od devadesátých let máte dnes široký výběr – od jednotlivých holí, začátečnických setů až po hole vyrobené na míru. Řada začátečníků však začíná rozumně s hranými holemi z „druhé ruky“, které seženete nejen ve vybraných kamenných prodejnách, ale především na specializovaných bazarových internetových stránkách.

Pro trénink si zakoupíte (pronajmete) košíky s míčky přímo na hřišti, takže svoje vlastní zatím potřebovat nebudete. Až se dostanete poprvé na hřiště, hrané míčky za pár desetikorun vám nabídnou v recepci, kde obvykle mají i další potřebné nezbytnosti jako týčka, rukavice a podobně.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Bav se golfem.