Vážení čtenáři,

magazín, který máte před sebou, je určen především lidem, kteří rádi přijímají výzvy, chtějí se něco naučit a mají zájem o něco trvalého. Nebudeme vám však popisovat krásy seskoku padákem ani jiné jednorázové adrenalinové akce, k nimž potřebujete jednoduše sebrat odvahu a skočit. Nabízíme vám návod, jak si užívat zábavu, soutěžení a napětí pomalu, lehoučce, po celý život.

Ano, mluvím o golfu. Aktivitě, která je pro někoho sportem, pro jiného hrou. Aktivitě, která vás zcela pohltí. Představte si – míček klidně leží a je jenom na vás, jak a kam ho zahrajete. Dobrých ran bude přibývat a vy se budete chtít zlepšovat a zlepšovat. Někdo rychleji, někdo pomaleji. Tak už to chodí. Máte na to čas, neboť golf se hraje do pozdního stáří, a to i soutěžně.

Pokud ovšem chcete přijmout výzvu a současně nezanedbávat rodinu, jste také na správné adrese. Golf s rodinou je skvělá alternativa. Příroda, pohyb, soutěž i prostor pro komunikaci jsou benefity sportu, který hrají miliony lidí na celé planetě.

Najděte si čas a investujte do sebe, do dovednosti, která vám přinese mnoho radosti a zábavy v době, kdy do své kanceláře už nebudete muset chodit.

Bavte se golfem. Přeji vám hezkou hru.

