Vláda Petra Fialy (ODS) opustila předchozím kabinetem a prezidentem Milošem Zemanem podporovanou výstavbu megalomanského vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe, ale jedna jeho část přesto zůstala ve hře. Splavnění Odry do Ostravy je i nadále v plánech ministerstva dopravy, které ho považuje za užitečné. A to i kvůli šanci přivážet na lodích z Polska zkapalněný plyn. Na obavy ekologů a vědců, že dílo poškodí vodní režim a přírodu, by brzy měla odpovědět studie zadávaná Ředitelstvím vodních cest. Moravskoslezský kraj se však k projektu dál staví zdrženlivě a město Ostrava ho už v minulosti odmítlo.

Záměr zastavit veškeré práce na projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe zanesl kabinet už do svého programového prohlášení. Nyní však ministerstvo dopravy vydalo dokument, ve kterém úřad sice skutečně navrhuje zrušení územních rezerv na všech větvích vodního koridoru, ale který obsahuje také jednu výjimku – tou je právě splavnění úseku Odry v blízkosti česko-polských hranic. O konkrétním místě, kam až by na českém území mohly nákladní lodě plout, se má ještě jednat. V minulosti se mluvilo o vybudování přístavu v Ostravě-Svinově či v Bohumíně.

