V posledních dvou týdnech se některé firmy a města nestačily divit. Jeden z největších dodavatelů energií, Pražská plynárenská, jim nabídl, aby dobrovolně přistoupily na zvýšení cen. „Podle regulátora i Pražské energetické burzy to není nic, co by se vymykalo právním nařízením. Jde tudíž o legitimní nástroj, který můžeme v nestandardní době využít,“ hájí svůj krok šéf společnosti Martin Pacovský.

Má pravdu v tom, že ceny energií letí dramaticky nahoru, nyní hlavně kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Řada firem má problém vůbec sehnat dodavatele energií. Krok Pražské plynárenské ale vzbudil obavy také proto, že souběžně s tím požádala kvůli drahým energiím o pomoc pražský magistrát. A ten jí minulý týden odklepl úvěr dvě miliardy korun. Podle Pacovského potřebuje peníze na větší naplnění plynových zásobníků, které chce po dodavatelích vláda.

HN: Když vám pražské zastupitelstvo odsouhlasilo dvoumiliardový úvěr, ulevilo se vám?

To je možná trochu silné slovo. Ale asi se mi ulevilo, protože diskuse kolem toho byly velmi dlouhé a náročné. My máme varianty i na situaci, kdybychom ty peníze nedostali. Chci, aby Pražská plynárenská byla bezpečným dodavatelem energií Pražanům. Na druhou stranu kdyby ty peníze nebyly, tak budeme fungovat v nějakém režimu normálně dál, jen nenaplníme zásobníky nebo jen z určité části. Byl jsem rád, že jsme si to vysvětlili, i když ta diskuse nebyla chvílemi moc faktická.

