Glosa Luďka Vainerta

Propaganda není nikdy účinnější, než když lidem říká to, co chtějí slyšet. Obzvláště v případě tak důležité otázky, jako je hodnota a stabilita peněz. Ukazuje to i opakované využívání tématu přechodu Ruska na zlatý rubl, který následně srazí dolar...