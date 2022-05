Než přišla pandemie koronaviru, měl tradiční výrobce klobouků z Nového Jičína dobře našlápnuto. Chtěl se zaměřit na vlastní značku, proslavit Tonak i v cizině a dostat se do roku 2024 do zisku. Jenže opatření proti šíření covidu všechny plány smetla.

„Zrušily se výstavy, nové kolekce se omezovaly, zavřely se obchody, a když přišly lockdowny, spousta zákazníků si odmítla převzít zboží, které u nás měli objednané, nebo nám řekli, že ho nezaplatí,“ popisuje tvrdý náraz Jiří Tourek, který Tonaku šéfuje. Až 95 procent toho, co podnik vyrobí v závodech v Novém Jičíně a ve Strakonicích, tedy kloboučnické polotovary či pletené čepice, putuje primárně do kloboučnických firem v Itálii, Francii, USA a jiných západních či afrických zemí. Ty si pak na finální výrobek připíchnou vlastní visačku.

„Celá naše výroba je zakázková, vyrábíme až na základě objednávky a podle toho, co zákazník chce, takže to pro nás byla velká výzva,“ říká Tourek. Kromě módních klobouků a čepic firma vyrábí i religiózní pokrývky hlavy pro židovskou a muslimskou komunitu. I tam se ale prodej za covidu zastavil. Tonak, jehož historie sahá až do roku 1799, tak v dubnu před dvěma lety zavedl dvoutýdenní celofiremní odstávku. „Závod v Novém Jičíně nic takového po dobu 220 let nepoznal, nezastavily nás ani světové války,“ vypráví Tourek.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.