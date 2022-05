Nízká cena povinného ručení nemusí být výhrou. Vzhledem k aktuální situaci na trhu roste cena reálných škod. Některé se mohou vyšplhat i do sta milionů. „Jako například ta, kdy se námi pojištěné vozidlo střetlo s vlakem v Nizozemsku,“ říká Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny, s tím, že volba nižšího limitu může být nedostatečná a případný rozdíl je následně po řidiči vymáhán.

Proto je jedním z trendů, se kterými se pojišťovny nyní setkávají, právě narůstající zájem o vyšší pojistné limity u povinného ručení. Například v Generali České pojišťovně motoristé nejvíce poptávají varianty kolem sta milionů korun. Jde i o aktuálně doporučovanou výši.

Řidiči si také více připlácejí za asistenční služby a roste počet nejrůznějších připojištění. Jde o trend, kdy povinné ručení může dobře zastupovat havarijní pojištění. „Největší zájem je o připojištění skel na vozidle, hlavně toho čelního, připojištění náhradního auta nebo lepší verze asistenčních služeb,“ říká mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Větší tlak na růst cen

Oblast autopojištění ovlivňuje vysoká míra inflace. Rostou ceny automobilů, náhradních dílů, ceny dopravy do servisů, ale i mzdy automechaniků – a to i s ohledem na nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve výrobě dílů a opravárenství. Ceny rostou za opravy jak u nových modelů, tak u těch starších. „V šestiletém horizontu průměrná škoda vzrostla o 50 procent a nyní je na úrovni 45 tisíc korun. Podobně dramaticky se vyvíjí i ceny lakýrnických prací, které od roku 2017 vzrostly v průměru o více než 11 procent. V případě skel jde o nárůst nákladů od stejného roku minimálně o osm procent,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Ceny oprav rostou v závislosti na jednotlivých kategoriích vozidel, ale i způsobu opravy, tedy zda je prováděl autorizovaný, či neautorizovaný servis nebo zda je plnění takzvaným rozpočtem. „Dynamika růstu se v čase zvyšuje a my se naopak snažíme tempo růstu brzdit například směřováním oprav do těch servisů, které jsou schopny zajistit opravu co nejlevněji,“ říká Petr Milata, tiskový mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Kalkulace cen oprav pro Škodu Octavia Combi III 2.0 TDI

Všechny tyto vlivy se promítají do cen autopojištění. Pojišťovny sledují situaci na trhu a ceny havarijního pojištění a povinného ručení upravují průběžně, podle vývoje škodních statistik a dalších parametrů. „Pojistné meziročně roste přibližně o šest procent. Klientům, kteří mají vyšší škodní průběh, roste pochopitelně výrazněji,“ říká Marie Petrovová, tisková mluvčí Allianz pojišťovny. Pojišťovna Uniqa předpokládá, že ceny pojištění aut stoupnou o tři až pět procent.

Česká podnikatelská pojišťovna v tomto roce dosud ceny havarijního pojištění a povinného ručení neměnila. V oblasti povinného ručení došlo pouze k tarifním úpravám „Například jsme o několik procentních bodů zvýhodnili pojistné u OSVČ nebo historických vozidel,“ říká Renata Čapková, její tisková mluvčí.

Podle Milana Káni je kvůli rostoucí inflaci, která má významný negativní dopad do výše vyplácených pojistných plnění, tlak na navyšování pojistného významně vyšší než v předešlých letech.

Vývoj škodní inflace rozhodne

V následujících měsících budou nadále pojišťovny pociťovat dopady inflace na své náklady. „Jelikož však v minulých dvou letech měly pojišťovny velmi dobré hospodářské výsledky, mohou se některé z nich snažit odkládat jinak již nutné zdražení povinného ručení a havarijního pojištění,“ říká Karel Veselý, partner v oddělení poradenských služeb Deloitte odpovědný za sektor pojišťovnictví v Česku.

Doporučený postup při střetu s autem z Ukrajiny 1. Evropský záznam k ohlášení nehody

Zaznamenejte celou nehodu, včetně nákresu situace a poškození všech aut. 2. Prokázání totožnosti na místě

Platí pro ukrajinskou stranu cestovním pasem (ofoťte si ho). 3. Zelená karta

I když u nás neplatí, budete z ní potřebovat údaje pro další řešení situace. 4. Svědci nehody

Pokud jsou, zjistěte jejich totožnost a kontakt. 5. Fotografie

Raději více s detaily z místa nehody nebo záznam z kamery auta. 6. Přivolání policie

Pokud je nehoda s cizincem, vždy ji volejte. 7. Uplatnění škody u České kanc. pojistitelů

Ta zajistí následnou komunikaci a úhradu. Zdroj: Pojišťovna Uniqa

Ve chvíli, kdy klíčové ukazatele, jako jsou škodní průběh, škodní frekvence anebo výše průměrné škody, nebudou strmě stoupat, lze očekávat jen pozvolnější nárůst cen pojištění. „Nezapomeňme, že zejména oblast autopojištění je na českém trhu vysoce konkurenční, která dlouhodobě drží ceny na rozdíl od některých států v Evropě na velmi příznivých hodnotách,“ vysvětluje Renata Čapková.

O dalším vývoji pojištění aut rozhodne škodní inflace. „Některé odhady hovoří o meziročním nárůstu v této oblasti o 15 až 20 procent, což se bude muset postupně promítnout i do cen pojištění,“ říká Petr Milata.

„Škodní inflace je v letošním roce zatím zhruba dvojnásobná v porovnání s předešlými lety. Očekáváme, že za celý rok 2022 se bude pohybovat mezi 12 a 15 procenty za podmínky, že nedojde k žádným dalším negativním ekonomickým vlivům,“ přidává odhad Milan Káňa z Kooperativa pojišťovny.

Kromě míry inflace budou mít na cenový vývoj tohoto pojištění v následujících měsících dopad i další vlivy, ať již náročnější a tím i nákladnější opravy moderních vozidel, která jsou plná složitých a sofistikovanějších dílů a nejrůznějších asistentů, či nárůst počtu elektromobilů na našich silnicích, jejichž opravy mají řadu specifik.

„Pro úspěch pojišťoven na trhu bude stále důležitější umět předpovídat chování klientů a dynamicky přistupovat i k cenotvorbě. Místo pevných sazebníků se bude přecházet k dynamicky, třeba každodenně, měnícím se cenám pojištění,“ říká Karel Veselý.

300 tisíc na škody za ukrajinské vozy

Aktuálním tématem je krytí povinného ručení pro ukrajinské řidiče, kteří mají zpravidla povinné ručení jen pro území Ukrajiny. Případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na našem území jsou kryty z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Ta rozhodla o prodloužení bezplatného krytí škod ze dvou na šest měsíců, kdy lhůta je počítána od opuštění ukrajinského území.

„Aktuálně evidujeme 19 nepojištěných škod řešených z garančního fondu od března 2022 a je na nich vyplaceno 300 tisíc korun. Naše předpoklady o výši budoucích plnění dosahují 1,8 milionu korun,“ říká Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Ta také poskytuje hrazený odtah ukrajinských vozidel při poruše či nehodě. V březnu se jednalo o 30 odtahů, v tomto měsíci jich bylo k 19. dubnu evidováno dalších 18.

„Naše prvotní odhady počítaly, že na území Česka bude kolem 15 tisíc nepojištěných automobilů. Díky nižšímu počtu škod jsou naše odhady nyní lehce přes 11 tisíc nepojištěných ukrajinských vozidel,“ doplňuje k tématu Veronika Pavlisová, tisková mluvčí České kanceláře pojistitelů.

