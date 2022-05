Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je to asi 13 let, co jsem poprvé v životě řídil elektromobil. Nebyl příliš rychlý, nedokázal dojet daleko a necítil jsem se v něm jako v plnohodnotném autě. Dnes už vůz do zásuvky nabízí řada automobilek a vzájemně soupeří o to, čí model dojede nejdál a co nejrychleji. Jakýsi průkopnický začátek, jako tehdy za volantem před mnoha lety, zažívám teď u skútrů. Moc jich ještě na baterky není. Zbrusu nové Piaggio One se snaží být dostupné a i kvůli tomu musí nabídnout kompromisní výkony. Nevadí, je to začátek něčeho nového, navíc s dobrou myšlenkou – vyjímatelnou baterií, díky které si ho mohou pořídit i lidé z bytových domů.

Cestou ke snížení emisí jsou i ekologické materiály. Není divu, že se před lety objevily na palubě elektrického BMW i3. Dnes je ale už ve svých vozech nabízí i domácí automobilka. Že můžete mít palubní desku z kokosových vláken a sedadlo z PET lahví, se dočtete v rubrice téma. Samozřejmě přinášíme v tomto vydání Automobilů řadu dalších zajímavých témat.

Přeji vám hodně zábavy i poučení při jejich pročítání.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automobily.