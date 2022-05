Je úterý 3. května, deset hodin ráno. „Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji tímto 20. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.“

Místopředseda sněmovny za ANO Karel Havlíček zahajuje důležitou schůzi sněmovny, na které se chce vláda pokusit prosadit korespondenční volbu, zrušení EET nebo omezení koncentrace politické, ekonomické a mediální moci.

Mělo by to jít dobře, má přece většinu 108 hlasů, že? Ale pojďme se podívat, jak to celé zachytil sněmovní stenozáznam.

10:15

Slovo si bere Alena Schillerová, ještě před půl rokem ministryně financí, dnes vůdkyně největšího opozičního klubu ANO: „Dámy a pánové, dovolte mi říct pár slov ještě předtím, než se přistoupí k hlasování o programu této schůze,“ žádá sněmovnu zpoza řečnického pultíku. „Lidé se bojí,“ sděluje dolní komoře.

Ale nemůže za to „Babiš nebo Putin“, ujišťuje. Může za to, kdo jiný, současná vláda pětikoalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

10:20

Místopředseda PSP Karel Havlíček: „Poprosil bych, prosím, o klid v sále, aby paní předsedkyně měla možnost přednést svůj projev.“

Poslanci jsou toho dne opravdu poněkud neklidní.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.