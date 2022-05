Pokud dodávky ruské ropy do Česka ze dne na den vypadnou, zvládnou tuzemské rafinerie s pomocí zásob a rezerv úplně zajistit trh na tři až šest měsíců. „Spíš k té horní hranici,“ řekl HN v rozhovoru Tomasz Wiatrak, ředitel Orlen Unipetrol. Ta provozuje obě rafinerie v Česku, z nichž ta větší, v Litvínově, závisí na ruské ropě asi ze 75 procent, celá firma pak zhruba z poloviny. Náhradou za surovinu z Ruska bude podle Wiatraka hlavně ropa ze Saúdské Arábie, kterou má celá polská skupina PKN Orlen zaručenu smlouvou. „Pokud jde o dopravu, v tuto chvíli je jedinou možností, jak ji sem dostat, ropovod TAL z italského Terstu,“ dodal Wiatrak.

HN: Jak se Unipetrol připravuje na to, že ruská ropa nebude? Hlavně vaše největší rafinerie v Litvínově je na ní závislá. Jak zajistíte dodávky?

Snižujeme závislost už několik let, nezačalo to pro nás válkou na Ukrajině. Před několika lety šlo do Unipetrolu 80 procent dodávek ropy z Ruska přímo ropovodem Družba. Teď to je zhruba polovina. Za poslední čtyři roky jsme zpracovali v našich rafineriích okolo 20 druhů ropy, abychom zjistili, jaký mix můžeme využívat – z Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Saúdské Arábie, z Afriky, USA a Norska. Pro Litvínov využíváme mix ruské a kazašské ropy. Jsme technologicky připraveni ruskou ropu nahradit, například typem Arabian light ze Saúdské Arábie.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.