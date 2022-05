Řidiči, kteří tankují naftu, by se měli v příštích dnech připravit na zdražení, a to o nejméně desítky haléřů na litr. Cena na burze se totiž začátkem tohoto týdne dostala k 1300 dolarům za tunu, což je nejvíc od začátku března. A to navzdory tomu,...

4. 5. 2022 ▪ 11:08 min