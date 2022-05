Jednadvacetiletý ruský tankista Vadim Šisimarin se jako vůbec první voják dostane před soud kvůli válečným zločinům spáchaným na Ukrajině. Je obviněný z vraždy neozbrojeného civilisty. Oznámila to kyjevská prokuratura.

Voják je nyní ve vazbě na Ukrajině. „Je tady, máme ho,“ řekla k tomu generální prokurátorka Iryna Venediktová. Hrozí mu 10 až 15 let vězení.

Prokuratura zveřejnila popis toho, co přesně se stalo. Dne 28. února, tedy čtyři dny po začátku invaze, Ukrajinci zničili část ruské kolony. Šisimarin společně se čtyřmi dalšími vojáky se rozhodli utéct. Nejprve ukradli auto a s ním odjeli do vesnice Čupachivka v Sumské oblasti na východě Ukrajiny. Najednou uviděli neozbrojeného dvaašedesátiletého muže, který jel na kole a současně hovořil do telefonu. „Nařídili mu, aby civilistu zabil, aby je nemohl nahlásit ukrajinským obráncům,“ uvedla ukrajinská prokuratura.

