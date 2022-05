Přes 250 obránců oceláren Azovstal v Mariupolu se podle proruských separatistů vzdalo. Odvezeni měli být do Novoazovsku na území proruské separatistické Doněcké lidové republiky a Olenivky, která je pod kontrolou ruských sil. Generální štáb ukrajinské armády uvedl, že vojáci v Azovstalu splnili svou bojovou misi a tím, že bránili nepříteli v přesunu části bojových jednotek, narušili jeho plán na rychlé dobytí Záporoží.

„Obránci Mariupolu splnili své rozkazy, navzdory všem obtížím na sebe 82 dní stahovali přesilu nepřítele a umožnili ukrajinské vládě přeskupit síly, vycvičit další personál a získat velké množství zbraní z partnerských zemí,“ uvedl na Twitteru pluk Azov, k němuž patří mnozí obránci oceláren Azovstal. „V zájmu záchrany životů celá mariupolská posádka plní schválené rozhodnutí vrchního vojenského velení a doufá v podporu ukrajinského lidu.“

Někteří vojáci však v areálu zřejmě zůstávají, a Azovstal tak představuje poslední baštu ukrajinského odporu v Mariupolu, který je strategicky důležitým přístavem na jihovýchodě Ukrajiny a jinak je nyní pod kontrolou ruských invazních sil.

Už dříve se z Azovstalu podařilo evakuovat ženy, děti a starší lidi. Zbývající ukrajinští bojovníci se nechtějí vzdát a žádali evakuaci do míst mimo kontrolu Rusů. Generální štáb ukrajinské armády doplnil, že operace s cílem zachránit ukrajinské obránce zablokované uvnitř závodu pokračuje. Podle zpráv ukrajinských médií z tohoto víkendu se v komplexu před evakuací mohlo nacházet asi 600 raněných vojáků.

V pondělí náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová uvedla, že se chystá výměna zajatců, tu by ale mohlo zkomplikovat úterní prohlášení předsedy dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina. Ten uvedl, že případné výměny by se neměly vztahovat na „nacistické zločince“. Poslanec Anatolij Vasserman navrhl, aby byl přijat zákon, který by takovou výměnu znemožňoval.

Ruské vedení jako důvod invaze uvádí, že Ukrajinu ovládli nacisté, a za nacistický označuje také ukrajinský pluk Azov. Samotný pluk podobnou nálepku odmítá. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nechtěl v úterý otázky na evakuaci ukrajinských vojáků z Azovstalu komentovat.