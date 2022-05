To je jediný solidní chlap v této republice.

Je poctivý a férový. Žádné, že z něho dělali nějaké ty zloděje, nějaké, co já vím, nějaké Čapí hnízdo a já nevím co.

Tito kradou, ne on. Tato vláda.

Od té doby, co Babiš došel k vládě, jedině on.

Myslím, že je to člověk, který má nadhled, nedělá ze sebe vola, nelže a je to nejférovější člověk, kterého já jsem poznala za celý život.

On myslel na naše lidi, na české lidi.

A jeho střet zájmů? No a co? Ve světě je to normální.

Andrej Babiš dobře věděl, že má se svým karavanem odjet dělat kampaň někam hodně daleko pryč z Prahy. Tam kdesi na malém městě ho mají rádi. Toto jsou autentické výroky účastníků jeho mítinku. A je těžké to sledovat. Člověka až napadají různé nepěknosti, například omezení volebního práva. Že by tu třeba Cermat připravil něco na způsob zkoušky z občanské výchovy a jen ten, kdo by alespoň v základech prokázal, že chápe, jak funguje stát a jak ho spravují politici, by mohl jít volit.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.