Chorvatský prezident Zoran Milanović, který je ve funkci zhruba dva roky, bojuje proti vlastní vládě. Postavil se proti členství Finska a Švédska v Severoatlantické alianci, do níž chtějí obě země vstoupit kvůli ruskému vpádu na Ukrajinu. Milanović opakovaně prohlásil, že hodlá jejich žádost zablokovat. Vyvolal tak spor s premiérem Andrejem Plenkovičem, který jeho postoj okamžitě zkritizoval.

Milanovičův postoj se ale může změnit. Klade si jednu významnou podmínku: Chorvatsko podle něj bude blokovat vstup Finska a Švédska do NATO až do chvíle, než v Bosně schválí změnu volebního zákona. „Co se mě týče, ať klidně do NATO vstoupí. Ale dokud se nevyřeší volební zákon, tak Sabor (chorvatský parlament) nesmí ratifikovat ničí vstup do NATO,“ řekl Milanović. „Podle mě je v zájmu chorvatského státu, národa a lidu, aby Bosna a Hercegovina byla fungujícím státem,“ dodal.

