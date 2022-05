Polostátní energetická skupina ČEZ se nezúčastní soutěže o podzemní zásobníky plynu, které v tuzemsku prodává německá energetická skupina RWE. Nabídky měli zájemci podat do pondělí.

„Intenzivně jsme se zabývali tím, zda má tato akvizice významnější strategické přínosy, a rovněž jsme řešili ekonomickou stránku takového projektu. Po důkladném zvážení jsme se nakonec rozhodli nabídku nepodat,“ uvedl mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž.

V šesti zásobnících lze skladovat celkem 2,7 miliardy metrů krychlových zemního plynu, což představuje téměř třetinu roční spotřeby v Česku. Jde tak o významnou součást tuzemské plynárenské infrastruktury.

Nabídku podle informací HN ale podal Energetický a průmyslový holding (EPH), ovládaný Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem. „Bez komentáře,“ reagoval mluvčí EPH Daniel Častvaj. EPH podniká v plynárenství hlavně na Slovensku. Prostřednictvím EP Infrastructure ovládá tranzitní plynovod Eustream vedoucí z Ukrajiny na Slovensko a do Česka.

O tom, že by právě ČEZ měl využít příležitosti a zásobníky plynu koupit, se spekulovalo několik měsíců. Důvodem byla hlavně snaha státu zajistit energetickou bezpečnost v zemi.

Zásoby plynu jsou klíčové pro zimní období pro případ, že by došlo k výpadkům běžných dodávek. Riziko nedostatku plynu, který se do Česka z valné většiny dováží z Ruska, je přitom v současné době značné, a to kvůli válce na Ukrajině. Rusko v odvetě za to, že na něj EU uvalila ekonomické sankce, dodávky do některých evropských zemí již přerušilo.

Na druhu stranu, skladování plynu podléhá regulaci a majitel zásobníků musí část kapacity stejně prodat ostatním obchodníkům s plynem v aukcích. Jak se také nedávno ukázalo, stát má v ruce možnost, jak může zásoby plynu v zemi zvýšit.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) totiž vydal mimořádné opatření, kterým nařídil obchodníkům zvýšit zásoby plynu do podzimu na 80 procent, oproti předchozím 30 procentům. Zároveň uvedl, že stát bude obchodníkům kompenzovat případné ztráty, pokud nyní nakoupí plyn k uskladnění dráž, než kolik bude jeho cena na podzim.

ČEZ právě proto dospěl podle informací HN k závěru, že bezpečnostní strategii má v rukou stát. A že ekonomicky se zásobníky nevyplácí, protože aby obchodníci zásobníky nyní, kdy je plyn drahý, vůbec plnili, je nutná podpora státu.

„ČEZ nemá výraznější byznys se zemním plynem. Z čistě obchodního a provozního hlediska zásobníky nepotřebuje. Šlo by spíš o nějakou strategickou bezpečnost,“ uvádí hlavní analytik České spořitelny Petr Bártek a pokračuje: „Pro ČEZ nemá smysl, aby se s někým přeplácel.“

Naopak exministr průmyslu a místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček je přesvědčený, že stát měl zásobníky koupit. „Jestli využít ČEZ nebo nějakou jinou společnost v rukou státu, není důležité. Zásoby plynu jsou strategické, stát by tak měl jako vlastník jistotu, že se nedostanou do rukou spekulantů. A dlouhodobě by to nebyly ani špatně vynaložené peníze. RWE to jistě neprovozovala jako charitu,“ uvedl Havlíček.

Prodej zásobníků bude jeden z největších obchodů v tuzemské energetice v letošním roce. Jejich cena se totiž odhaduje mezi 10 až 12 miliardami korun. Podle německého listu Handelsblatt očekával na konci roku koncern RWE, že prodejem vydělá až půl miliardy eur (12,3 miliardy korun).

„Bude to míň, je to cena z loňského podzimu,“ odhaduje však zdroj z poradenských kruhů s tím, že je obrovská nejistota ohledně dodávek plynu z Ruska a regulace, což bude ovlivňovat nabídky.

Podle několika zdrojů měla dříve kromě EPH zájem o tendr také maďarská státní energetická skupina MVM, která vlastní největšího dodavatele plynu u nás, společnost innogy. Skupina MVM se však podle informací HN z dobře informovaných zdrojů nakonec soutěže neúčastní.

Skupina RWE nicméně minulý týden uvedla, že na vypsání soutěže obdržela příznivou zpětnou vazbu od potenciálních zájemců z Evropy. O koho jde, ale neuvedla.

Na trhu se hovoří rovněž o možném zájmu provozovatelů zásobníků plynu v Rakousku a Itálii: rakouské firmy RAG a italského podniku Snam. Rakouská společnost na dotaz HN v minulých dnech, zda nabídku podá, neodpověděla. „Snam nekomentuje spekulace na trhu,“ uvedla mluvčí společnosti Roberta Vivenziová.

O zájemcích dříve spekuloval také německý list Handelsblatt, který jmenoval rakouskou OMV a německý Wintershall Dea, který podniká s ruským Gazpromem. Mluvčí německé společnosti Daria Prokhorovová ale zájem již dříve pro HN odmítla: „Firma již nepůsobí v oblasti skladování plynu po prodeji tohoto byznysu v roce 2015 a nejsme ani aktivní na českém trhu s plynem.“

Na trhu se rovněž spekulovalo o účasti skupiny KKCG Karla Komárka. Podle informací HN ale nakonec Komárkova skupina o zásobníky zájem neprojevila. V poslední době se totiž soustřeďuje zejména na expanzi v oblasti loterií a na informační technologie.