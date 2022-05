Trvalo to, ale přišlo to. Ministr školství Petr Gazdík poslal kontrolu do organizace Cermat. Kontroloři mají zkoumat, jak se ve firmě, která připravuje jak přijímačky na střední školy, tak státní maturity, vyhazují peníze. Sloveso „vyhazují“ je ale asi příliš mírné, protože pokud někdo zaplatí za čtyři roky devadesát šest milionů korun za servis čtyř tiskáren, je to bláznivé i na poměry ve státní správě. Přiléhavější by možná bylo sloveso jiné, vztahující se k terminologii z oblasti trestního práva. Je těžko představitelné, že by z těchto zakázek někdo neměl prospěch, přičemž státní rozpočet to není.

Příběh předražených tiskáren je ale součástí širší neveselé story. Celá organizace Cermat je chybou v českém vzdělávacím systému. Postupem času se z ní stal obludný byrokratický mechanismus, který spotřebuje spoustu energie na vlastní fungování, přičemž vzdělávání českých dětí nepomáhá, naopak mu ubližuje. Je zralá na reformu, nebo rovnou na rozprášení.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.