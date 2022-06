Několik vysloužilých politiků, kteří jsou dobře známí nejen svou vynikající kariérou, ale také dlouhou historií spolupráce a přátelství s Vladimirem Putinem, doporučilo ukrajinské vládě, aby věnovala větší pozornost nárokům ruského diktátora na některé části svrchovaného území Ukrajiny. Henry Kissinger ve svém projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu poukázal na to, že Ukrajina by měla Moskvě postoupit část svých území. Zdůraznil, že „pokračování ve válce za tímto bodem (za linií, která existovala před 24. únorem) by nebyla válka o svobodu Ukrajiny, ale nová válka proti samotnému Rusku“.

Další Putinův obdivovatel, Silvio Berlusconi, šel ještě dál a prohlásil, že sjednocená Evropa by měla tlačit na Kyjev, aby přijal Putinovy územní nároky. Oba političtí veteráni zdůraznili, že sledují mírové cíle, neboť válka se již stala příliš dlouhou a krutou. K výzvám se navíc připojily desítky odborníků a médií z celého západního světa a také několik aktivních politických představitelů s tím, že „mír je důležitější než území“.

