Od rogal a létajících tříkolek s motory z Trabantů dovedl Jiří Tlustý svou firmu TL‑Ultralight z Hradce Králové mezi největší světové výrobce ultralehkých letadel. Letos prodal jubilejní pětistý kus populárního letounu Sting S4 a navzdory covidu má nejvíc zakázek za posledních 15 let. Letadla vyváží do Německa, Velké Británie i Spojených států a výrobní prostory na letišti v Hradci Králové neustále rozšiřuje.

Začátky ve sklepě a na vrakovištích

Řada podnikatelů začínala v garáži. Jiří Tlustý začal ve sklepě otcova domu. Vyučil se leteckým mechanikem a zkušenosti sbíral v továrně Aero Vodochody. Letadla ho však lákala od dětství, kdy si lepil modely. Později amatérsky stavěl motorová rogala a jako samouk se učil létat.

Když přišel rok 1989, všeobecné nadšení dosedlo i na Tlustého. Nechtěl trávit život jako zaměstnanec v továrně. „Chtěl jsem dělat něco, co mě baví a v čem vidím budoucnost. Tak jsem odešel z práce, začal vyrábět rogala a snažil se je prodávat,“ vzpomíná letecký nadšenec.

Za 60 tisíc korun s těžkým srdcem prodal auto, které předtím vypiplal z vraku. Půlku si nechal na živobytí a za druhou začal s kamarádem podnikat. Nakoupil materiál, vyrobil motorové rogalo, prodal ho a pokračoval dál. Zákazníky s kolegou hledali na leteckých akcích.

Brzy do sortimentu přidali motorovou tříkolku – kluzák na tříkolovém vozidle. „Ze začátku měla motor z Trabanta. Byl lehký a levný – sháněli jsme ho na vrakovištích za 500 korun. Rozebrali jsme ho, udělali generálku a vyrobili z něj letecký motor,“ vypráví Jiří Tlustý.

Úspěšný pokus podle fotky

O letadlech z počátku neuvažovali. Ale jezdili na výstavy do Německa a po letadlech pokukovali. Až si jednoho dne řekli, že by letoun přece jen byl lepší než rogalo. „Někde jsme našli fotku letadla, které se mi líbilo. Říkali jsme si, že takhle by asi mohlo vypadat to naše. A že ho zkusíme vyrobit,“ popisuje Tlustý. Opravdu podle fotografie a díky zkušenostem a znalostem navrhli a vyrobili funkční dvoumístné letadlo.

Byl to letoun Typhoon s křídly potaženými látkou. A ten se stal v českém ultralehkém letectví pojmem. „Každý, kdo začal s ultralehkým lítáním, se naučil lítat na Typhoonu. Znám i dopravní piloty, kteří na něm začínali. Bylo to jedno z prvních dvoumístných letadel v Česku,“ říká Tlustý. Zájemci je výrobcům trhali pod rukama. Dělali jich osm měsíčně, celkem jich uvedli na trh asi tři stovky.

Brzy se rozhlíželi, kam se posunout. Typhoon měl rychlost 80 kilometrů za hodinu a u konkurence viděli letoun o polovinu rychlejší. „Říkal jsem si: to by byla nádhera, vyrobit letadlo, které poletí 120. A tak jsme vyrobili Condora. Byl to svařenec, s pevným křídlem potaženým plátnem a lakovaný. Zvládl až 140 kilometrů v hodině,“ nastiňuje Jiří Tlustý. Opět se dobře prodával, jako na svou dobu luxusní letadlo.

Neúnavný hon za rychlostí

Tehdy kolegu podnikání unavilo a firmu přenechal Tlustému. Ten pokračoval ve zlepšování. Rozhodl se naučit laminovat a udělat laminátové letadlo. „Dřív jsem dělal ve fabrice nýtovaná letadla. Jeden pán mi tam tvrdil, že jednou se letadla budou lepit. Říkal jsem si, že je to blázen, že je to nesmysl. Ale přišel rok 1996 a sám jsem se do toho pustil,“ směje se podnikatel.

Tak přišel na svět model Star, první Tlustého výrobek z kompozitu. V kompozitech konstruktér rozpoznal budoucnost a už u nich zůstal. Star byl úspěšný, firma ho vyrobila stovky kusů. Na rozdíl od hornoplošníků Typhoon a Condor to byl dolnoplošník, sportovnější typ pro zkušenější piloty.

Následoval opět hon za rychlostí. Od Staru se 180 kilometry v hodině se firma posunula ke Stingu s rychlostí 220. Dnes firma nabízí i Sparker s rychlostí 300 kilometrů za hodinu a vyvíjí turbínový letoun, který dosáhne 400. Celkově vyrábí čtyři typy letadel z karbonu a kevlaru. Všechna jsou dvoumístná se sedadly vedle sebe, jen model Stream je má za sebou.

Nový model Sparker dokáže letět rychlostí až 300 kilometrů za hodinu, říká majitel firmy TL‑Ultralight Jiří Tlustý Foto: TL-Ultralight

TL‑Ultralight si vyrábí i vrtule a do některých zemí dodává i letadla s plováky. „Nespíme na vavřínech. Máme už nejvíc typů letadel z českých firem a vymýšlíme další. Určitě se budeme pokoušet také o ‚zelenou‘ variantu,“ komentuje Jiří Tlustý. Firma vyvíjí i dron pro kontrolu produktovodů a elektrického vedení.

Covid i brexit jako urychlovače

Jak vzpomíná Tlustý, začátky byly těžké. První roky živořil, až pak se podnikání začalo obracet v zisk. Ze sklepa se firma nejdřív přestěhovala do malého pronájmu. Když už však nestačila ani přikoupená sousední budova, na konci 90. let začal Tlustý přemýšlet o budově na letišti.

Uvažoval o novostavbě, potom však objevil opuštěný sklad na vojenském letišti v Hradci Králové. Rozhodl se ho koupit a přestavět. Nikdy si nechtěl půjčovat peníze, tenkrát však oslovil banku kvůli úvěru. „Jenže přišel nějaký manažer a řekl, že jsem psychopat a blázen. Že to, co jsem mu řekl, nemůže fungovat,“ vypráví Tlustý. Tak to riskl a do rekonstrukce vložil všechny našetřené peníze.

A vyplatilo se. Tehdy se v USA otevřel trh s novou kategorií Light Sport Aircraft, ultralehkých letadel do 600 kilogramů. Sting na to byl ideální a firma se na tuto příležitost zaměřila. Vyráběla pak osm letadel měsíčně, přičemž čtyři až pět vyvážela do Spojených států.

Těžké chvíle nastaly v roce 2008, kdy přišla finanční krize. „Do té doby jsme nemysleli na zadní vrátka. Přežívali jsme těžce, ale přežili jsme bez ztráty kytičky,“ hodnotí Tlustý. Pandemie covidu firmu nějak zvlášť nepoznamenala. „Prodeje se snížily, ale neohrozilo nás to. A teď máme tolik práce, jako jsme neměli za posledních 15 let. Možná je to i tím, že máme dva nové produkty,“ uvažuje Tlustý. Asi 96 procent výroby jde na vývoz. Prodeje táhne Německo a paradoxně po brexitu firma začala hodně prodávat i do Británie.

TL‑Ultralight Firma založená v roce 1989 se vypracovala mezi největší světové výrobce ultralehkých letadel. Vyrobila už 3000 letounů, produkuje jich kolem 50 ročně a využívá přes 50 distributorů po celém světě. Stroje TL‑Ultralight létají na všech kontinentech kromě Antarktidy. Popularitu značky pomohly propagovat i úspěchy v soutěžích. Majitel a ředitel firmy Jiří Tlustý se stal sedmkrát mistrem republiky v navigačním létání a dvakrát vicemistrem světa.

Pracovitost receptem na úspěch

Prvního zaměstnance Tlustý přijal po dvou letech. Dnes zaměstnává asi 100 lidí. Když přibývají zakázky, hledá jen kvalifikované lidi, kteří mají k letadlům vztah. „Nikdy se nám nestalo, že bychom někomu nezaplatili výplatu. Na to jsem hrdý,“ pochvaluje si Tlustý.

Výrobní prostory jsou Tlustému stále malé, proto každou chvíli přistavuje. „Všichni se ptají, jak je to možné, co za naším úspěchem je. Za tím nehledejte žádný zázrak. Za tím je jenom práce. Když budete chodit od rána do večera do práce a budete mít navíc instinkt a intuici, vrátí se to,“ je přesvědčený Jiří Tlustý.

Většina zákazníků jsou lidé, kteří mají létání jako koníčka, případně si jím zpříjemňují obchodní cesty. Letadla se využívají i na snímkování pro Google Mapy nebo na vlekání větroňů. A v některých zemích i na vyhlídkové lety pro turisty. „Třeba na Mauriciu lítají vyhlídkové lety na plovácích. Mám i fotky, jak tam s naším letadlem lítala Paris Hilton,“ poukazuje Jiří Tlustý.

Stream je jediný model z výrobního programu firmy TL-Ultralight se sedadly za sebou Foto: Petr Kolmann

Tetování jako největší odměna

I když firma využívá moderní technologie jako CAD, CNC a roboty, velký díl práce je stále ruční. „Letadla se vždy vyráběla ručně a vždycky se tak vyrábět budou,“ myslí si Jiří Tlustý. Už v Aeru se naučil, že v letectví je zásadně důležité dbát na kvalitu. Díky tomu nikdy v historii firmy nemělo letadlo značky TL‑Ultralight nehodu způsobenou chybou z výroby.

Jak však Tlustý dodává, moderní výrobní stroje, na něž získal i peníze z operačních programů, firmu posunuly rychle kupředu. Za příklad dává 12metrovou 3D frézu využívanou na výrobu testovacích modelů. „Když jsme dělali Sirius, model jsme brousili ručně dva roky. Na Stream jsme využili tenhle stroj a stejný model vyfrézoval za 14 dní. Navíc s přesností na desetinu milimetru, zatímco ručně jste rádi, když se trefíte do centimetru,“ srovnává Tlustý.

Letadlo Sting se vyrábí od poloviny 90. let. A jeho varianty S4 letos firma prodala jubilejní 500. kus. Jiří Tlustý to však nepovažuje za milník. Ani nemá jiné mety toho typu, jako mít největší firmu na světě nebo vydělávat miliardy. Žene ho jen chuť se zlepšovat a vymýšlet stále něco nového. Velká většina zákazníků je spokojených, ale když se někomu něco nelíbí, využije to firma ke zlepšování.

Nejvíc ho naplňuje, když vidí, jak jeho letadla dělají lidem radost. „Před časem jsme byli na výstavě, přišel nějaký Španěl a měl na rameni vytetované naše logo. To vám řekne všechno. Jestliže je ochoten tohle udělat, asi naštvaný nebude,“ usmívá se Jiří Tlustý.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letecký průmysl.