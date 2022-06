Skutečné záměry politika obvykle neodhalují oficiální projevy ve sněmovně ani rozhovory v médiích. Ale to, jak mluví mezi svými. Proto je užitečné sledovat setkání politiků s jejich příznivci. Například to, jakým způsobem se projevuje a co vypráví Andrej Babiš na svém nynějším „prezidentském“ turné.

Týdeník Respekt přinesl z jeho kampaně, která podle Babiše samozřejmě není kampaň, obsáhlou reportáž. A expremiér v ní říká k současné situaci věty, ze kterých mrazí. „Nemyslím si, že bychom měli pokračovat v dodávání zbraní na Ukrajinu. My jsme dodávali zbraně a Putina jsme zastavili. Chtěl obsadit celou Ukrajinu, to se chválabohu nepovedlo,“ valí do hlav svým fanouškům. Je to intelektuálně zhruba na úrovni věty „padal strop, tak jsme ho podepřeli trámem, a protože nespadl, už můžeme trám klidně odstranit“. Sobecká tupost našla novou definici.

