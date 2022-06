Když čtyřiapadesátiletý šéf Erste Group Bernd Spalt v polovině května oznámil, že se rozhodl odejít, kolegy v představenstvu i zástupce akcionářů tím zaskočil. Jeho manažerská smlouva měla vypršet až v červnu roku 2023. Dozorčí rada skupiny nakonec ve středu večer jeho nástupcem jmenovala pětašedesátiletého Willibalda Cernka, dosavadního místopředsedu představenstva Erste Bank Österreich. Funkce se ujme 1. července.

„Na to, že by Spalt, který strávil v Erste 32 let, mohl odejít, nebyl nikdo připraven. A tak se stalo to, co banka nepoznala celá desetiletí – její vedení se ocitlo v krizi,“ komentoval situaci list Der Standard. Ve hře byli dva jiní kandidáti, na nichž se ale dozorčí rada neshodla. Nelíbili se ani Andreasi Treichlovi, který předsedá dozorčí radě Erste Stiftung, což je největší akcionář Erste Group.

Nový šéf Erste Group, která vlastní Českou spořitelnu, největší tuzemskou banku podle počtu klientů (4,5 milionu), učinil výrazný skok nahoru v hodině dvanácté. Interní pravidla skupiny totiž stanovují věkovou hranici 65 let pro jmenování člena představenstva, pro dozorčí radu platí 70 let. Cernkovi bude na začátku července šestašedesát, manažerská smlouva mu platí do konce roku 2024.

Willibald Cernko v minulosti nemohl o tak vysokém postu u Erste ani snít. Do roku 2017 působil na různých postech u banky Creditanstalt a poté v Bank Austria, tedy v ústavech tvrdě konkurujících Erste.

Cernko se v roce 2009 stal předsedou představenstva Bank Austria, ale přišel rok 2016 a nový vlastník – italská UniCredit – se ho zbavil. O něco později odvěkého rivala Cernka pro práci v Erste získal Treichl. Zprvu ho v představenstvu skupiny pověřil řízením bankovních rizik, potom ho jmenoval do vedení Erste Bank Österreich, kde odpovídal za vztahy s firemními klienty.

Konkrétní důvody, proč se Spalt rozhodl „prásknout dveřmi“, nejsou známy. Všeobecně se ale má za to, že se nepohodl s akcionáři hlavně v tom, jakým způsobem by banka měla dále růst, do jaké míry se pouštět do nových akvizic a jak postupovat v digitalizaci bankovního byznysu. Dospět ke shodě se nepodařilo tím spíše, že Spalt nikdy nebyl mužem kompromisu.