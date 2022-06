Několikadenní vlny tropických veder postihují Česko mnohem častěji než v minulosti. Podle expertů je to vlivem globální změny klimatu. V budoucnu budou přicházet v ještě větší míře. Klimatolog Radim Tolasz podotkl, že lidé vysoké teploty samozřejmě zažívali například i v první polovině 20. století, jenže tehdy to byl ojedinělý jev vyskytující se v červenci či v srpnu. „Teď se novým normálem stává, že se extrémní vlny veder vyskytují od června až do září,“ upozornil pracovník Českého hydrometeorologického ústavu. Do popředí se vrací téma sucha a nedostatku vody pro zemědělce.

Meteorologové v neděli zaznamenali vůbec nejvyšší červnovou teplotu v historii měření, které v případě pražského Klementina sahá až do roku 1775. Na měřicí stanici v Řeži u Prahy rtuť teploměru dosáhla rovných 39 stupňů Celsia. Překonala tak dosavadní rekord z roku 2019, který byl o jednu desetinu nižší a zaznamenala ho stanice Doksany v Ústeckém kraji.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 30 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.