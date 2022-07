Atmosférický Michael Kiwanuka

Forum Karlín, 12. 7.

Britský soulový zpěvák a kytarista Michael Kiwanuka, jehož hit Cold Little Heart můžete znát i ze soundtracku televizního seriálu Sedmilhářky z produkce HBO, měl v Česku vystoupit už před dvěma lety, ale kvůli pandemickým opatřením se koncert přesunul až na letošní červenec. Vystoupení ve Foru Karlín je určitě jednou z nejočekávanějších událostí léta, jelikož do Prahy konečně přiveze naživo představit své třetí album, jež je atmosférickou zpovědí o přijetí sebe sama. Jmenuje se tedy příznačně pouze Kiwanuka. Hudebník za něj získal prestižní britskou cenu Mercury Prize a deník Guardian ho označil za jednu z nejlepších desek dekády. Potomek ugandských přistěhovalců se ve svých upřímně naléhavých skladbách, v nichž se snoubí R&B, soul, funk i psychedelický rock, věnuje osobním tématům, rasismu, policejní brutalitě i tomu, co dnes znamená být lidskou bytostí. A jeho osobitý projev strhne snad každého.

Britský soulový zpěvák a kytarista Michael Kiwanuka Foto: Olivia Rose

Koncertní smršť mezi révami

Hudba na vinicích, během celého léta, šest lokalit

Spojení kvalitního pití a dobré muziky se vždy jeví jako dobrý nápad. I proto tuzemské vinice už potřetí ožijí díky netradiční akci Hudba na vinicích. V sérii několika desítek koncertů, které probíhají až do konce léta, se v kulisách zelenajících se rév rozezní například skladby Anny K., Davida Kollera, Báry Polákové, Pokáče nebo kapel Jelen a Wohnout. Koktejl delikátních vín a hudby předních českých interpretů se pak letos bude míchat rovnou v šesti lokalitách, kterými jsou Vinařství Sonberk u Popic, Zámecké vinařství Bzenec, Château Valtice, Vinařství Lahofer u Dobšic, Vinařství Vican u Mikulova a Vinařství Johann W v Třebívlicích. Pokud milujete živou hudbu, ale dáváte přednost spíš klubovější atmosféře, stojí za to právě Hudbu na vinicích navštívit.

Tuzemské vinice už potřetí ožijí díky netradiční akci Hudba na vinicích (na snímku Vinařství Sonberk). Foto: Radim Kolibík

Nový počin královny pozitivity Lizzo

Deska Special vychází 15. 7.

V dnešní době bezesporu potřebujeme nadhled, naději a pozitivitu. To všechno ve své hudbě, společně se svižnou směsí funku, popu, R&B a hip hopu, snoubí americká zpěvačka a raperka Lizzo. Propagátorka tělesné pozitivity, která si získala davy svou sebeironií i snahou bořit stereotypy o tom, jak by měla správná hvězda vypadat, se nebojí na odiv ukazovat vše, co jí pán bůh nadělil. A to ať už jde o její hlas, nadání pro hru na flétnu nebo korpulentní postavu velmi často sebevědomě zahalenou jen do titěrných oblečků. Několikanásobná držitelka Grammy podle prvních ochutnávek navíc nehodlá sjet z pozitivní vlny ani na další desce s názvem Special, takže je jasné, že rodačka z Detroitu vám během letních dní ještě umocní prázdninovou pohodu.

Spojení orchestru a moderní hudby podpoří památky

Glorchestra, šest koncertů, šest lokalit

Odhaluje nové možnosti a ukazuje hudbu v nečekaných souvislostech – druhý ročník unikátního projektu Glorchestra nadchne každého, kdo chce vybočit ze zajetých kolejí a proniknout do světa, v němž se posouvají hranice hudebního prožitku mimo běžné standardy. Série šesti koncertů nabízí nevšední propojení žánrů, kdy se hip hop, alternativní elektronika, písničkářství, pop i taneční hudba mísí s doprovodem symfonického orchestru Unigue Orchestra. K tomu se připojí rapeři Idea a MC Gey z labelu Ty Nikdy, osobitá slovenská písničkářka Katarzia, energií nabití Tata Bojs nebo dvojice Bratři, která kombinuje taneční elektroniku a techno. Sety jednotlivých interpretů se pak bude proplétat ještě raper Vladimir 518. Všechny koncerty konané od července do září navíc proběhnou v zázemí historicky nebo umělecky významných českých památek, jako jsou například Hospitál Kuks, pražské Výstaviště, zámek Slavkov nebo zámek Orlík. Veškerý výtěžek ze vstupného půjde na údržbu či obnovu památek, v nichž se koncerty uskuteční.

Glorchestra nabídne nevšední propojení různých hudebních žánrů s doprovodem symfonického orchestru Unigue Orchestra. Koncerty podpoří historicky nebo umělecky významné české památky. Foto: Lukáš Wagneter

Osmnáctky Johnny Depp a Jeff Beck

Album „18“ vychází 15. 7.

Hollywoodský herec a jeden z nejvýznamnějších kytaristů světa – dvojice, kterou dohromady svedla láska k autům a kytarám. Brzy ale osminásobný držitel cen Grammy Jeff Beck začal Johnnyho Deppa oceňovat i pro jeho skladatelské schopnosti a hudební sluch. Výsledkem jejich přátelství a vášně pro hudbu, kterou mimo jiné Depp už léta předvádí jako člen kapely Hollywood Vampires, je společné album, na němž najdete směs Deppových originálních skladeb a mnoha coververzí. Význam názvu desky „18“ pak Beck vysvětlil tím, že jejich kamarádství v nich opět zažehlo mladistvého ducha a kreativitu, což odráží i ilustrace na obalu, kde jsou oba vyobrazeni jako osmnáctiletí. Že spojení těchto velikánů z různých světů zní až neuvěřitelně přirozeně, dokazují i na kritikou i veřejností skvěle přijímané evropské tour, během níž mají 11. 7. zastávku také v pražském O2 Universu.

Hollywoodský herec Johnny Depp a jeden z nejvýznamnějších kytaristů světa Jeff Beck Foto: Christie Goodwin

Colours of Ostrava s „mladým Bonem“

13. - 16. 7., Ostrava

Jestli se dá nějaká letní hudební akce označit za sázku na jistotu, je to právě festival Colours of Ostrava. Letos se do unikátního industriálního areálu Dolních Vítkovic sjedou zvučná jména, jako jsou The Killers, Franz Ferdinand, Martin Garrix nebo fenomenální zpěvačka LP. Ujít byste si ale neměli nechat ani irskou kapelu Inhaler, která svým loňským debutem It Won’t Always Be Like This vzbudila celosvětový zájem. Její frontman navíc geny prostě nezapře. Dvaadvacetiletý Elijah Hewson svého otce Bona Voxe připomíná na první pohled i poslech. To ale rozhodně neznamená, že by tahle idie‑rocková čtveřice z Dublinu slavné U2 kopírovala. Vyšlapává si svou vlastní cestičku lemovanou vzory jako Strokes a The Stone Roses. Chytlavé melodie, svěží energie, prýštící charisma všemi směry – parta kluků, která spolu hraje už od dětství, je dozajista jednou z nepříjemnějších kytarovek, která se v posledních letech v hudebním světě vyloupla.

Irská kapela Inhaler s frontmanem Elijahem Hewsonen, synem Bona Voxe z U2, vystoupí na letošních Colours of Ostrava Foto: Archiv festivalu

Beyoncé přinese renesanci

Album Renaissance vychází 29. 7.

Poté, co zatím poslední album vydala americká zpěvačka Beyoncé bez předchozího oznámení nebo jakékoliv reklamní kampaně, svůj nový projekt ohlásila více než měsíc dopředu. Po šestileté pauze se tak dočkáme její sedmé sólové desky s názvem Renaissance, na níž se objeví 16 skladeb, které budou vycházet z nejrůznějších žánrů – od taneční hudby až po country. Držitelka 28 cen Grammy a první Afroameričanka, která byla obsazena do pozice hlavní hvězdy festivalu Coachella, navíc uvedla, že její novinka volně naváže na oceňovanou nahrávku Lemonade. Vzhledem k tomu, že Lemonade platí za komplexní umělecké dílo a Beyoncé je známa pro svůj perfekcionismus, je pravděpodobné, že si její Renesance pro sebe ukradne celé léto.

Pontony plné mladých nadějí

Headliner Pontony, Střelecký ostrov, během celého léta

I tento rok se na Střeleckém ostrově koná série letních koncertů, které jsou svým komornějším rázem příjemným kontrastem k nekonečným festivalovým davům a tlačenicím na vystoupeních velkých hvězd. Pohodovou atmosférou nasáklé hudební večery tentokrát nabízí výpravu za mladými nadějnými kapelami, které mají potenciál na tuzemské scéně zazářit. Přestože si akce ponechala v názvu slovo ponton, už druhým rokem se vystoupení přesunuly ze zaparkované lodi u ostrova na pódium umístěné na pevnině pod mostem Legií. O dramaturgii koncertů, které jsou pořádány pod záštitou hudebního magazínu Headliner, se stará Karel Buriánek z kapely FVTVRE a dnes už legendárních Sunshine. Pokud tedy prahnete po přívalu svěžích a neokoukaných interpretů napříč žánry, navíc hrajících v kulisách zapadajícího slunce nad Vltavou, budete mít v následujících týdnech hned několik možností, kdy tuto akci zdarma navštívit. Už 13. července se například představí atmosférický písničkář Forth Mountain nebo kapela Čtvrt na smrt mísící ve své tvorbě punk, rock, alternativní rock i folk.

Plachetka i Zrní na Kampě

Letní scéna Musea Kampa, 4. 8. – 4.9.

Letní scéna Musea Kampa si kromě malebného prostoru na břehu Vltavy i letos přichystala v průběhu prázdnin natřískaný koncertní program. Za návštěvu určitě stojí hned úvodní koncert kapely Zrní, která už nějakou dobu patří mezi hudební špičku české alternativní scény. Kladenskou partičku vystihují prvky elektroniky, žánrová rozmanitost, ohlušující energie, mnohovrstevnaté texty i nezaměnitelný hlasovým projev zpěváka Jana Ungera. Ujít byste si pak rozhodně neměli nechat vystoupení jednoho z nejúspěšnějších českých operních pěvců a propagátorů klasické hudby – basbarytonisty Adama Plachetky, který kromě pražského Národního divadla už zpíval na řadě světových operních scén. Koncert za svobodu, na němž prvního Čecha do třiceti let, jenž vystoupil na scéně newyorské Metropolitní opery, doprovodí skvělý klavírista David Švec, je naplánován na symbolickém datum 21. 8. – tedy den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu do Československa.

Hvězdný Jack White a jeho druhá letošní deska

Deska Entering Heaven Alive vychází 22. 7.

Americký zpěvák, skladatel a kytarista Jack White, který se mimochodem 5. července chystá i do Fora Karlín, sklidil uznání kritiky i fanoušků za všechna svá sólová alba. Jednu z nejvýznamnějších postav současné hudební scény si ale možná budete pamatovat také jako lídra rockového dua The White Stripes, které pobláznilo svět písní Seven Nation Army. Držitel celkem dvanácti cen Grammy ve svých skladbách ohromuje nezpochybnitelným umem oprašovat už poněkud zašlé střípky minulosti, kterým dodává nový lesk i trendy kabát. White navíc k hudbě přistupuje odvážně, originálně a díky občas divokým experimentům, v nichž vedle sebe staví kousky, které k sobě zdánlivě nepasují, si ho vlastně ani nespletete s nikým jiným. Na letošní rok si pro fanoušky připravil rovnou dvě odlišně znějící nová alba, která jsou protkaná jinými inspiracemi, odlišnými tématy i různými náladami. Na dubnovém Fear of the Down je to opět rozevláté experimentování, to červencové – Entering Heaven Alive by se mělo nést ve folkovém duchu a mělo by mít tradičnější ráz. A už singl s názvem If I Die Tomorrow dává jasně najevo, že má album vysoké ambice.

Festival s překvapením

Festival Beseda, 5. - 6. 8., Tasov

Tasov u Veselí nad Moravou bude opět místem, kam se sjedou výrazné osobnosti nezávislé scény. Devětadvacátý ročník jedné z nejpříjemnějších hudebních událostí léta bude opět žánrově i generačně různorodý. Ve stínu topolových hájů se tak rozezní například horňácký folklor, elektronika, punk nebo niterné písničkářství. Mezi hlavní taháky se letos řadí projekt hudebníka a všestranného umělce Jakuba Königa – Kittchen, nevšední spolupráce Lenky Dusilové s kapelou Květy, už podruhé Andělem oceněná písničkářka Amelie Siba, rockové běsnění kapely Vole nebo neuchopitelní manželé Havlovi. Headlinerem jsou ale britské divoké hvězdy Black Country, New Road. Ti jsou nominováni na prestižní cenu Mercury a ve své tvorbě mísí vlivy hardcoru, math-rocku i jazzu. S nimi na podiu vystoupí také londýnský objev Wu-Lu a belgičtí avantgardní metalisté Neptunian Maximalism. Velkým tahákem je pak utajované vystoupení, jež by mělo nabídnout koncert velkého jména tuzemské scény.

Lenka Dusilová s kapelou Květy Foto: František Ortmann

Ambiciózní nováček Pop Messe

29. - 30. 7., Brno

Pop Messe je mladý festival, který letos odstartuje teprve druhý ročník. Ambice má ale obrovské a podle programu plného zvučných jmen se mu je daří plnit. Progresivní dvoudenní akce se totiž od loňské premiéry “nafoukla” ve všech směrech a nachystala si pro návštěvníky početnější line-up, více pódií, zvětší se i rozloha areálu nebo nabídka gastronomických a doprovodných služeb. Asi největším tahákem pak je, že do brněnského areálu Za Lužánkami přiveze závan londýnských ulic grimeová legenda Skepta. Objeví se ale i mistři koncertních pódií Algiers, pařížské DJ a producentské duo Acid Arab, které zajímavě míchá elektroniku s prvky hudebních tradic Blízkého východu nebo Afriky, a velkou smršť energie slibuje i hvězda světové taneční hudby a jedna z nejvyhledávanějších DJ současnosti – Avalon Emerson, která proslula vlastními verzemi známých hitů. Vyrazit se ale vyplatí i kvůli domácím zástupcům. Nejsmutnější kluci z Vinohrad alias kapela Dukla vás vtáhnou svými texty a okouzlí zasněným indie popem a jeden z největších tuzemských objevů a úkazů posledních let – psychedeličtí Bert & Friends zase pohltí svou všeobjímající pozitivitou a éterickým oparem.

Progresivní festival Pop Messe měl vloni premiéru. Foto: Václav Mach

To nejlepší z velikánů Muse

Album Will Of The People vychází 26. 8.

Britské rockové trio Muse platí za nejlepší pódiovou kapelu světa a jejich desky patří mezi ty, které se neohrají. Divokou jízdu by mělo nabídnout i jejich deváté studiové album, které je inspirované stavem dnešní společnosti, v níž vzrůstá nejistota a nestabilita. Sám frontman Matt Bellamy avizoval, že půjde o desku, na kterou se prosákne to nejlepší z Muse, a především pak to nejzajímavější ze všech žánrů, jichž se kdy v minulosti kapela dotkla. Půjde tedy o takové best off složené z nových skladeb.

James Bond v Poděbradech

Soundtrack Poděbrady 25. - 28. 8., Poděbrady

Poslední prázdninový víkend bude patřit fanouškům melodií stříbrného plátna. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady totiž bude i letos měnit poslech skladeb v nevšední interaktivní zážitek. Vizionář Michal Dvořák si pro lázeňské město připravil celé tři dny a tři noci plné hudby, které se ale stanou také přehlídkou nových forem umění, multimédií a nejmodernějších technologií. Vrcholem festivalu bude určitě koncertní provedení bondovky Skyfall režiséra Sama Mendese. Druhý díl ze série James Bond Concert Series nabídne Daniela Craiga jako legendárního agenta na velkém plátně s živě provedenou hudbou v podání Filharmonie Hradec Králové, pod taktovkou nizozemského oscarového dirigenta Ernsta van Tiela. Dva roky odkládanou světovou show by si neměl nechat ujít žádný fanoušek 007 ani dechberoucí hudby skladatele Thomase Newmana.

Arctic Monkeys po třinácti letech zpět

18. 8., Praha, Výstaviště Holešovice

Je to už třináct let, co se u nás anglická indie-rocková skupina Arctic Monkeys ukázala naposledy. A tehdy si jeden z prvních velkých internetových objevů ověnčený cenami, jako jsou Mercury Music Prize nebo BRIT Awards, fanoušky naprosto podmanil. Rodáci z sheffieldského předměstí si navíc od svého raketového startu, kdy se jejich první deska stala po vydání v roce 2006 nejrychleji prodávaným debutovým albem v historii britských hitparád, dokázali udržet tvář i pozici jedné z nejúspěšnějších britských kapel. I když parta okolo uhrančivého frontmana Alexe Turnera v čase odhodila onu mladickou drzost i kožené bundy a kytarové riffy na poslední, úmyslně nekomerční desce vystřídalo piano, Turnerovo charisma ve spojení s intelektuálnějšími texty vás stejně donutí dívat se a poslouchat stále znova. Očekává se tedy, že jejich pražský koncert bude velkou událostí. A pokud k tomu připočítáme i fakt, že s největší pravděpodobností představí také zbrusu novou desku, která by během nejbližší doby měla spatřit světlo světa, půjde nejspíš o jednu z nejzásadnějších hudebních akcí léta.