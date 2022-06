Elitní ukrajinská jednotka provádí diverzní operace na ruském území, uvedl britský deník The Times, který hovořil s dvěma členy tohoto vojenského uskupení a představitelem ukrajinské rozvědky. Misí ukrajinské jednotky Šaman, jejíž vojáci podle deníku bojovali po boku Američanů a Britů v Afghánistánu, je zničit infrastrukturu klíčovou pro podporu ruské invaze na Ukrajinu.

„Nejzajímavější mise se odehrávají v týlu nepřítele – nastražování výbušnin za frontovou linií, za hranicí,“ sdělil The Times 25letý četař, který vystupuje pod krycím jménem Dvacet dva a účastní se bojů proti Rusku od roku 2014.

„Rusové nechápou, co se stalo, nemůžou často uvěřit, že jsme tam byli,“ dodává jeho kolega vystupující pod jménem Hezoun. I on je členem praporu Šaman, jak se přezdívá 10. oddílu speciálních sil kvůli jemu bezmála nadpřirozeným schopnostem, vysvětluje The Times. Jde o průzkumnou a útočnou jednotku, do níž mohou vstoupit jen ti, kdo projdou obtížnými testy odolnosti.

„Posíláme je plnit nejtěžší úkoly, protože jsou to ti nejlepší a nejodvážnější,“ sdělil listu vysoce postavený představitel tajných služeb.

Přesné cíle útoků, které jednotka provádí, jsou tajné. Informace o operacích ale pomáhá vysvětit sabotáže na ruském území včetně požárů skladů pohonných hmot nebo munice, poznamenal deník a uvedl, že speciální ukrajinské jednotky přiznaly zapojení do bojů v Rusku poprvé. Jednotka Šaman kromě toho plní úkoly i na Ukrajině – postavila se Rusům například v bojích o letiště v Hostomelu u Kyjeva.

Moskva vyměnila velitele ruských sil na Ukrajině

Velení ruských sil na Ukrajině pravděpodobně převzal generálplukovník Gennadij Židko, a nejspíše tak nahradil na tomto postu generála Alexandra Dvornikova se zkušenostmi ze Sýrie. Ve své pravidelné zprávě o vývoji ruské invaze na Ukrajinu o tom informoval americký Institut pro výzkum války (ISW).

„Generálplukovník Gennadij Židko, náčelník hlavního vojenského a politického ředitelství ruských ozbrojených sil, má zřejmě na starosti celkové velení ruských sil na Ukrajině,“ napsal ISW.

Skutečnosti, že Židko převzal velení, nasvědčuje fakt, že v neděli během porady o ruských pozemních silách seděl vedle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Ruská investigativní organizace Conflict Intelligence Team (CIT) o výměně Dvornikova a Židkova informovala už v květnu, tehdy se ale nepodařilo informaci nezávisle ověřit, upozornil ISW. Oficiálně Moskva jmenování Židkova do nové funkce nepotvrdila.

Rusko se kromě toho podle ISW snaží o „skrytou mobilizaci“. ISW podotkl, že podle sobotního oznámení náčelníka ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova Rusko do války na Ukrajině zapojilo již 330 tisíc vojáků, tedy více než třetinu celých ruských ozbrojených sil.

Britské ministerstvo obrany ve svém pondělním pravidelném přehledu o situaci na Ukrajině napsalo, že Rusové se na Ukrajině budou stále více spoléhat na rezervisty. Rusko k doplnění sil na Donbasu mobilizuje coby dobrovolníky osoby, které v posledních pěti letech sloužily v ozbrojených silách. I přes neustálý nedostatek lidské síly se ale Moskva podle Londýna nadále zdráhá vyhlásit všeobecnou mobilizaci.

Západu docházejí zásoby zbraní pro Ukrajinu

Zásoby moderní i starší techniky a munice byly ve státech ochotných podporovat Ukrajinu už do značné míry vyčerpány, míní Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Zbraně ze Západu dodané Ukrajině, která od konce února čelí ruské invazi, ale podle něj výrazně posílily obranyschopnost Ukrajiny. Stojar to řekl v rozhovoru s ČTK.

Významnou roli v bojích měly podle něj dodávky lehkých protitankových a protileteckých zbraní jako Javelin nebo Stinger dodané před začátkem konfliktu. Tento typ zbraňových systémů měl podle Stojara zásadní význam v první fázi konfliktu, později na ukrajinské straně vyvstala potřeba zbraní jiného typu. „Ukrajina také v zásadě již nepožaduje dodávky systémů protivzdušné obrany a bojové letouny, které poptávala rovněž v první fázi války. Ruská strana si sice i nadále udržuje převahu ve vzdušném prostoru a je schopna úderů i v hlubokém ukrajinském vnitrozemí, celkově však ruské operace tohoto typu nejsou natolik efektivní a účinné, aby měly zásadní vliv na další průběh konfliktu,“ uvedl Stojar.

V posledních týdnech Ukrajina žádá o prostředky hlavně pro pozemní vojska, zvlášť dělostřelectvo. Současné boje totiž mají podobu masivního dělostřeleckého ostřelování pozic protivníka, kdy Rusové využívají množstevní převahy. Pro ukrajinské ozbrojené síly jsou podle Stojara klíčové dodávky vyspělých dělostřeleckých a raketových systémů přesných na velkou vzdálenost. V posledních týdnech Ukrajina obdržela třeba moderní samohybné francouzské houfnice Caesar, polské samohybné houfnice Krab nebo americké tažené houfnice M777. Bylo jich ale relativně málo. Částečně tyto systémy podle Stojara kompenzují ruskou početní převahu, zásadně ale nemění poměr sil.

Ukrajina obdržela i starší typy zbraní sovětské provenience a konstrukce od středoevropských a východoevropských států včetně Česka. Intenzita dodávek obou druhů této techniky podle Stojara nyní poklesla.

„Disponibilní zásoby moderní i starší techniky i munice byly ve státech ochotných podporovat Ukrajinu do značné míry vyčerpány, s dlouhodobým konfliktem obdobného typu a intenzity se rovněž v předchozích dekádách příliš nepočítalo a výrobní kapacity nejsou schopné okamžitě reagovat na extrémní zvýšení poptávky. Z celkového hlediska však doposud realizované dodávky byly včasné a velmi efektivní, bez této podpory by se ukrajinské síly nacházely v daleko obtížnější situaci a utrpěly patrně výrazně větší ztráty,“ uvedl Stojar.

Obranyschopnost Ukrajiny podle něj na těchto dodávkách dál závisí, byť její požadavky není podle Stojara patrně žádný stát schopen zcela naplnit. V tomto kontextu vnímá i nedávné informace o vysokých ztrátách v ukrajinských řadách. „Tyto údaje mohou mít za cíl podpořit ukrajinské argumenty o nezbytnosti urychlených dodávek dalšího vojenského materiálu, zejména pak vyspělých systémů dalekého dosahu, které by umožnily efektivní eliminaci ruského dělostřelectva,“ uvedl Stojar.

Ukrajinská armáda obdržela i první americké salvové raketomety HIMARS, které by podle Stojara mohly výrazně přispět k neutralizaci ruské dělostřelecké dominance na frontové linii. „Lze však mluvit pouze o jednotkách kusů těchto zbraní, takže navzdory svým technickým parametrům a očekávané vysoké efektivitě rovněž nemusí přinést zásadní změnu poměru sil ve prospěch ukrajinské strany,“ míní Stojar.

Rusové útočí na Lysyčansk

Ruští vojáci v pondělí pokračují v útocích na Lysyčansk, který je posledním velkým městem, jež ukrajinská armáda drží v Luhanské oblasti na východě země. Informuje o tom agentura Reuters. K evakuaci zbývajících obyvatel Lysyčansku důrazně vyzval gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že ruské oddíly se s pomocí dělostřelectva snaží blokovat Lysyčansk z jihu. Ruskem podporovaní separatisté podle agentury TASS oznámili, že ruští vojáci do města již vstoupili z pěti směrů, agentura Reuters ale tuto informaci nemohla potvrdit a podotkla, že ukrajinský generální štáb se ve svém posledním hlášení o vstupu nepřátelských sil do města nezmínil.

Informace znesvářených stran o vývoji na bojišti v podmínkách pokračující války nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

„Kvůli ohrožení života a zdraví vyzýváme k okamžité evakuaci. Situace je velmi těžká,“ apeloval na obyvatele Lysyčansku na komunikační platformě Telegram gubernátor Hajdaj a připojil telefonní čísla, na něž se mají zájemci o přesun ozvat. V Lysyčansku stále zůstává asi 10 až 15 tisíc obyvatel. Denně se jich evakuuje asi jen 50, uvedl podle CNN šéf lysyčanské vojenské správy Valerij Šybiko. Soudě podle videozáznamů z místa se někteří civilní obyvatelé zdráhají z města odjet. K přesunu je nemotivuje ani vidina toho, že Lysyčansk padne do rukou ruských vojáků, podotkla CNN.

V neděli Hajdaj řekl, že Rusko podniká na Lysyčansk intenzivní nálety a zničilo televizní věž a most. „Všude je vidět zkáza. Lysyčansk je téměř k nepoznání,“ prohlásil.

Ukrajinské úřady o víkendu informovaly, že město Severodoněck sousedící s Lysyčanskem je již zcela pod kontrolou jednotek ruské armády a proruských separatistů a že ukrajinské síly se z týdny obléhaného města úplně stáhly.

Velení ukrajinských sil ve své ranní zprávě o situaci na bojišti tvrdí, že podle dostupných informací Bělorusko pokračuje v poskytování vojenské podpory Ruské federaci – do Belgorodské oblasti podle něj vyslalo až 20 vozů munice. Ruské síly na Ukrajině ztratily již přes 35 tisíc vojáků, uvedl také generální štáb ukrajinské armády. Ruské ztráty tak překonaly další pomyslnou hranici, okomentovala číslo ukrajinská agentura Unian.

Při ostřelování v Charkovské oblasti zemřeli za poslední den dva lidé, uvedl na Telegramu místní gubernátor Oleh Syněhubov. Agentura Ukrinform v pondělí ráno s odvoláním na místní úřady informovala, že ruské invazní síly provedly raketový úder na Oděskou oblast, který zasáhl obytné domy, přičemž bylo zraněno šest lidí, mezi nimi jedno dítě. V Mariupolu se pod troskami domů našlo dalších asi 100 těl lidí, kteří zemřeli při ostřelování, napsal na sociálních sítích poradce starosty Petro Andrjuščenko. Rusové, kteří převzali nad městem kontrolu, se je údajně nechystají pohřbívat. Dříve tento měsíc Andrjuščenko uvedl, že pod zničenými domy v Mariupolu pracovníci běžně nacházejí 50 až 100 těl.

V neděli ruská armáda vypálila několik raket na ukrajinskou metropoli a zasáhla dvě obytné budovy. Podle kyjevského starosty Vitalije Klička nejméně jeden člověk zemřel, šest lidí bylo zraněno.