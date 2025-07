Asi na tři vteřiny to vypadalo, že se Donald Trump na veřejnosti dojal. Během tiskové konference po summitu NATO v Haagu vyvolával osobně novináře a hlavně novinářky s jejich dotazy. Když dostala slovo Myroslava Petsaová z ukrajinské redakce BBC a ptala se na dodávky raket Patriot, rozvinul se mezi nimi dialog, který nikdo nečekal: Trump se útočně zeptal, co dělá její manžel, ona odpověděla, že je na frontě, a Trump řekl, že by se tedy něco mělo Ukrajině dodat, že je tam situace špatná.

O pár dní později ovšem vyšlo najevo, že americké ministerstvo obrany už domluvené dodávky zbraní a munice Kyjevu zastavilo. A o dalších pár dní později, tedy v pondělí tento týden, po dalším telefonátu s Vladimirem Putinem, Trump řekl, že dodávky „defenzivních“ zbraní Ukrajině obnoví. Tuto zprávu potvrdil i Pentagon.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Co Kyjev potřebuje nejvíc.

- Kdo dodávky brzdí v Pentagonu.

- Co ještě udělá Zelenskyj.